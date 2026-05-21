ИТ-интегратор «Росатома» и «Астра Академия» объединили усилия в области ИТ-образования

АО «Гринатом», ИТ-интегратор атомной отрасли, и АНО по развитию информационных технологий и цифровых компетенций «Астра Академия» заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны объединили усилия по подготовке кадров в области разработки, внедрения, эксплуатации и развития российского системного программного обеспечения (ПО) для ИТ-ландшафта критической информационной инфраструктуры. Стратегическая цель партнерства — укрепить технологический суверенитет страны и сделать отечественное ПО наиболее конкурентоспособными.

«Гринатом» и «Астра Академия» проведут оценку образовательных программ на базе профильных вузов. Предполагается, что опытные разработчики, уже участвующие в проектах импортозамещения, будут делиться знаниями с начинающими ИТ-специалистами в атомной отрасли. Для этого ИТ-интегратор и АНО организуют семинары, вебинары и мастер-классы с участием ведущих экспертов в области системного ПО. Мероприятия будут синхронизированы с реальными потребностями индустрии и доступны на отраслевых обучающих платформах. По всем направлениям сотрудничества создадут совместные рабочие группы для оперативной коммуникации и взаимного обогащения техническими компетенциями.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

«Атомная отрасль стремится стать лидером цифровой трансформации России и флагманом технологического суверенитета. В рамках достижения задач мы уделяем большое внимание подготовке ИТ-кадров для атомной отрасли. Успешный переход критической информационной инфраструктуры на отечественный ИТ-стек невозможен без сильной кадровой базы. Сегодня атомной отрасли нужны не просто теоретики, а специалисты, готовые к работе с высоконагруженными системами и реальными проектами импортозамещения. Партнерство с «Астра Академией» позволит нам создать бесшовную среду для подготовки таких кадров. Объединив образовательную базу вендора и экспертизу команд «Гринатома», мы сможем растить ИТ-экспертов, способных обеспечить технологическую независимость не только отрасли, но и всей страны», — отметила руководитель блока ИТ, директор по стратегическому развитию направления «» АО «Гринатом» Заяна Ачинова.

«Мы системно работаем над тем, чтобы курсы по Astra Linux и другим нашим продуктам максимально отвечали актуальным задачам российской экономики, и будем рады напрямую делиться экспертизой с теми, кто обеспечивает цифровую основу критической инфраструктуры. Такую возможность предоставило нам сотрудничество с «Гринатомом» — ключевым ИТ-интегратором в атомной отрасли. Вместе мы построим крепкий мост между образованием и индустрией, который станет надежной опорой для технологической независимости страны», — сказал Александр Гутин, генеральный директор АНО «Астра Академия».

