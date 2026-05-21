Delta Computers представила Delta Octopus 6 – первый российский коммуникационный сервер нового поколения на базе процессоров Intel Xeon 6

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers анонсировал выпуск первого российского коммуникационного сервера, построенного на базе процессоров Intel Xeon 6. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Коммуникационный сервер Delta Octopus 6 построен на базе новейших процессоров Intel Xeon 6 с поддержкой до 86 производительных P-ядер Granite Rapids-SP или 144 энергоэффективных E-ядер Sierra Forest-SP. За счет архитектуры на новом техпроцессе и с большим количеством ядер производительность платформы увеличилась от полутора до пяти раз в зависимости от задач и алгоритмов.. Сервер комплектуется оперативной памятью стандарта DDR5 объемом до 4 ТБ и частотой до 6400 МТ/с, при этом поддерживается и более продвинутая MCR память с частотой 8000 МТ/с.

В зависимости от сценария использования и потребности заказчика Delta Octopus 6 может комплектоваться пятью сетевыми адаптерами с пропускной способностью до 400 Гб/с каждый благодаря высокоскоростным PCIe Gen5 х16 OCP 3.0 слотам.

Коммуникационный сервер имеет дополнительные функции безопасности – поддержка МДЗ формата М2, а также наличие датчика вскрытия корпуса. Как и у всех продуктов компании в основе управления сервером лежит Delta BMC, занесенный в реестр ФСТЭК, что позволяет использовать сервер в КИИ-инфраструктуре.

Аппаратная платформа предназначена для использования в сценариях межсетевых экранов нового поколения (NGFW), балансировщиков сетевой нагрузки (Load Balancer), VPN-концентраторов, BRAS/BNG и различных крипто-аналитических приложений.

Коммуникационный сервер Delta Octopus 6 может быть инсталлирован в серверные стойки стандартной монтажной ширины 19” в традиционных дата-центрах, а также в специализированные OCP-шасси 21”.