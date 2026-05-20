Задолго до Apple: Caviar первым в мире открывает предзаказ на кастом iPhone 18

Caviar объявил о старте предзаказа на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max и представил коллекцию «Королевские Цвета». В линейку вошли четыре модели, вдохновленные цветами и предметами правителей: императорским порфиром, королевскими гербовыми лилиями, рыцарскими доспехами Черного Принца и золотыми сокровищами фараонов. В комплект к каждому идет чехол из крокодиловой кожи для iPhone 18. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

Главная идея линейки – цвет как знак власти, происхождения и исключительного статуса. Дизайнеры компании обратились к предметам царских особ разных эпох: церемониальным одеждам, гербам, доспехам, драгоценным украшениям и ритуальным артефактам. Так появились четыре модели: «Император», «Король», «Черный Принц» и «Фараон».

«Император»: Римский Пурпур

«Император» выполнен в глубоком винно-фиолетовом оттенке, который отсылает к римскому пурпуру и порфиру. Референсами модели стали императорские мантии, порфировые троны, колонны, связанные с античной традицией власти. Корпус обтянут натуральной крокодиловой кожей, а верхняя часть украшена орнаментом в стиле римской тоги и двойным золотым покрытием 999 пробы.

«Король»: Версальский Белый

«Король» вдохновлен белыми французскими лилиями, знаком королевской династии и европейской геральдики. В основу образа легли гербовые щиты, парадные мантии, королевские штандарты и дворцовые ткани с мотивом fleur-de-lis. Белая кожа крокодила, серебристый корпус и золотой орнамент из лилий создают образ холодной аристократичной роскоши.

«Черный Принц»: Готический Черный

«Черный Принц» отсылает к Эдуарду Вудстокскому, выдающемуся полководцу времен Столетней войны. Его знаменитое прозвище традиционно связывают с образом темных рыцарских доспехов и суровой славой одного из самых известных военачальников Средневековья. Черная кожа, матовый корпус и верхняя панель из титана с PVD-покрытием превращают смартфон в современный рыцарский артефакт.

«Фараон»: Голубая Лазурь

«Фараон» раскрывает тему древнеегипетской лазури. Его образ построен вокруг золотых масок, широких воротников-ускх, лазурных амулетов, храмовых росписей и царских украшений. Голубая кожа питона в сочетании с двойным золотым покрытием 999 пробы и орнаментом из пальм в стиле ар-деко напоминает о сокровищах правителей Египта.

Все модели коллекции «Королевские Цвета» поставляются в брендированной упаковке Caviar с фирменным ключом и монетой с золотым покрытием 999 пробы, а также с кейсом-портмоне из крокодиловой кожи, который был разработан специально для кастомных телефонов. Тираж каждой модели ограничен 18 экземплярами в честь iPhone 18. Цены на предзаказ начинаются от 629 тыс. руб.