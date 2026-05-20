«СберТех», «Ред Софт» и «СберСервис» объединяют усилия для создания инфраструктурного ПАК для корпоративных заказчиков

Российские ИТ-компании «СберТех», «Ред Софт» и «СберСервис» подписали меморандум о разработке и продвижении инфраструктурного программно-аппаратного комплекса (ПАК) для корпоративных заказчиков. Стороны договорились создать надежное, производительное решение на базе отечественных технологий, отвечающее регуляторным требованиям в области локализации данных и импортозамещения инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители «СберТех».

Меморандум подписали генеральный директор «СберТеха» Максим Тятюшев, генеральный директор «СберСервиса» Алексей Евтушенко и председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Комлев. В рамках договоренностей компании объединят программные и аппаратные компоненты, а также инструменты управления и сопровождения, чтобы разработать ПАК, отвечающий потребностям крупных корпоративных и государственных заказчиков, включая организации регулируемых отраслей. «Ред Софт» и «СберТех» сосредоточатся на технологической основе решений, а «СберСервис» — на их интеграции, внедрении и последующей поддержке в инфраструктуре компаний.

Особое внимание будет уделено обеспечению совместимости компонентов и формированию единых подходов к развертыванию и сопровождению решений. Сотрудничество также предполагает проработку сценариев применения ПАК, запуск пилотных проектов и совместное продвижение решений на рынке.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Ускорение цифровизации и необходимость соответствия КИИ регуляторным требованиям сформировали запрос бизнеса на комплексные решения, которые быстро интегрируются в ИТ-ландшафт, отличаются надежностью и производительностью. Совместно с партнерами мы создаем ПАК на базе полностью отечественных и совместимых друг с другом компонентов. Он поможет компаниям повысить управляемость и масштабируемость корпоративной инфраструктуры, упростит эксплуатацию высоконагруженных систем и обеспечит безопасность работы с критически важными данными».

Вячеслав Комлев, председатель совета директоров «Ред Софт»: «Рынок инфраструктурных решений стремится к готовым, полностью протестированным и надежным архитектурам. Совместная работа над востребованными ПАК с такими партнерами как «СберТех» и «СберСервис» — это важный шаг к формированию изначально совместимых, управляемых и готовых к внедрению решений, спрос на которые растет с каждым днем. Уверен, что объединение экспертизы наших компаний позволит предложить рынку наиболее интересные ПАК с наилучшим набором характеристик».

Алексей Евтушенко, генеральный директор «СберСервиса»: «В партнерстве с «Ред Софт» и «СберТехом» мы сосредоточимся на интеграции решений, позволяющих крупным компаниям не только безопасно и эффективно импортозамещать инфраструктурное ПО, но и упрощать его развертывание и дальнейшую эксплуатацию. Наша задача — обеспечить совместную работу компонентов ПАК в реальной инфраструктуре заказчика, снизить риски при внедрении и обеспечить стабильную работу решений в высоконагруженных системах».

Подписание меморандума поможет развитию технологических партнерств и созданию решений, ориентированных на практические задачи заказчиков.

