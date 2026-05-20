Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Сбербанк выпустил первое в России руководство по внедрению искусственного интеллекта в производственный цикл цифровых компаний

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Кирилл Меньшов представил руководство «AI-нативная трансформация процесса создания программного обеспечения» (AI-Disrupt PDLC). Документ призван помочь собственникам бизнеса, ИТ-директорам, AI-руководителям и другим цифровым лидерам, которые планируют перестроить работу организации в парадигме, изначально ориентированной на искусственный интеллект (AI-Native). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Фреймворк AI-Disrupt PDLC дает возможность российским компаниям: кратно повысить продуктивность благодаря ИИ-нативному подходу к разработке ПО; обеспечить долгосрочное технологическое преимущество через развитие собственной инженерной платформы; высвободить творческий потенциал инженеров, делегировав рутину агентным системам; создать корпоративные стандарты и платформенные практики для безопасного применения ИИ в регулируемой среде.

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? Безопасность

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Когда исполнение становится практически моментальным, единственным дефицитным ресурсом остается намерение. В таких условиях выиграют организации, которые переосмыслят весь жизненный цикл разработки, а не просто встроят ИИ-ассистентов поверх существующих процессов. AI-Disrupt PDLC — новый взгляд на процессы, роли и платформу вокруг намерения. В отличие от Agile-трансформации, это более масштабная, так как в ней меняются сразу все три составляющие — команды/роли, процессы и инструменты. Кроме того, это ответ на вопрос, как перестроить компанию вокруг принципиально новой технологии. Осознанная ИИ-трансформация даст компании стратегическое преимущество и сформирует новые отраслевые стандарты».

В руководстве отмечено, что искусственный интеллект — это не просто инструмент, а системный переход, способ создания решений и управления организациями, который трансформирует бизнес-процессы и меняет мышление сотрудников. Когда ИИ-технологии встроены в технологический стек, компания получает возможность быстрее разрабатывать продукты будущего — многофункциональные, интуитивно понятные и персонализированные.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

Выставлен на продажу разработчик знаменитой российской ОС с крупнейшей долей рынка

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Власти: Новые российские процессоры могут стать угрозой нацбезопасности

Зачем ИБ-компании объединяются и что это меняет для бизнеса

Власти отменили пошлины для ввоза на самый край России оборудования для ЦОД

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290