Платформа промышленного ИИ «Росатома» «АтомМайнд 2.0» выйдет в ноябре 2026 года

Платформа «АтомМайнд» версии 2.0 станет доступна для корпоративных заказчиков в ноябре 2026 г. Разработчики решения – АО «ТВЭЛ» и компания «Индастри софт солюшнс». Новая версия решения поможет существенно повысить скорость создания и вывода в промышленную эксплуатацию ИИ-решений, направленных на мониторинг и прогнозирование состояния оборудования и промышленных изделий. Данный функционал будет реализован с помощью создания централизованной среды для эффективного управления ИИ-активами предприятия, консолидации данных и обеспечения устойчивости. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Для внедрения технологий искусственного интеллекта на российских промышленных предприятиях разработчики платформы создали партнерскую экосистему, в которую войдут ведущие игроки ИТ-рынка. Было объявлено о присоединении к партнерской экосистеме «АтомМайнд» крупного поставщика инфраструктурных ИТ-решенийГруппы Arenadata. Так, решение Группы – Arenadata Catalog – позволит платформе управлять метаданными при описании производства и формировании цифровых двойников предприятия, а сертифицированная СУБД Arenadata QuickMarts обеспечит хранение и обработку данных, собираемых в формате временных рядов с промышленных датчиков и оборудования.

«Российской промышленности для сохранения конкурентоспособности необходима единая платформенная операционная среда искусственного интеллекта, позволяющая с минимумом барьеров внедрять ИИ-решения в производственные процессы, оперативно переходить от тестирования к полноценной эксплуатации и масштабировать успешные практики. На эти вызовы отвечает платформа «АтомМайнд»: уже сегодня на ее базе созданы решения для управление качеством продукции и ведется разработка инструментов для мониторинга и предиктивного анализа оборудования. Так, например, сейчас создается решение для мониторинга и прогнозирования состояния литий-ионных батарей в реальном времени», – сказал вице-президент по цифровизации и информационным технологиям АО «ТВЭЛ» Евгений Гаранин.

«Ключевая задача развития платформы «АтомМайнд» – сделать технологии искусственного интеллекта доступными для российских промышленных предприятий, устранив препятствия для их внедрения. Партнерская экосистема позволит последовательно расширять функциональные возможности АтомМайнд, а также своевременно реагировать на запросы рынка, сокращая дистанцию между заказчиком и разработчиком», – сказал генеральный директор «Индастри софт солюшнс» Алексей Акулов.

