Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

Content AI и «Базальт СПО» обеспечат совместимость решений на этапе разработки

«Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Content AI, российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и работы с документами, подписали соглашение о сотрудничестве. Компании договорились синхронизировать процессы разработки продуктов для их корректного взаимодействия.

Для части продуктов Content AI уже подтверждена совместимость с ОС семейства «Альт». Соглашение распространяет эту практику на все ключевые решения компании и будущие релизы. В ходе испытаний специалисты обеих сторон будут оценивать производительность приложений, точность передачи данных и устойчивость работы при различных сценариях нагрузки. Также партнеры договорились обмениваться графиками выхода новых релизов, синхронизировать циклы испытаний и оперативно координировать действия при развертывании заказчиками единых ИТ-ландшафтов.

Продуктовый портфель Content AI включает инструменты для сквозной автоматизации бизнес-процессов, распознавания и извлечения данных из документов, редактирования PDF-документов, интеллектуального поиска и создания цифровых ассистентов. Все решения Content AI входят в реестр отечественного ПО и обладают официальной маркировкой продуктов с искусственным интеллектом.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?
Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего? Цифровизация

«Внедрение ИИ-технологий стало неотъемлемой частью современных бизнес-процессов. Мы укрепляем сотрудничество с Content AI для того, чтобы предоставить удобные и безопасные в использовании отечественные решения, которые позволят заказчикам работать с документами в единой защищённой среде на базе ОС «Альт» без рисков утечки данных и с полным контролем в соответствии с требованиями российского законодательства», — сказал Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО».

«Подтвержденная совместимость решений с отечественными ОС — это базовое требование заказчиков. Формируя ИТ-ландшафт на основе современных российских решений, они хотят гарантии, что системы взаимодействуют корректно и без сбоев. Вместе с «Базальт СПО» мы систематизируем эту работу, чтобы своевременно подтверждать совместимость всех новых версий продуктов Content AI с ОС «Альт», — сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Digital Q: от визуальной разработки к готовым библиотекам и ИИ

Активы «Ланита», изъятые в рамках дела Галицкого, может получить «Ростех»

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux

Как работают профильные полигоны для испытания российских ИТ-систем

Розовые очки вдребезги. Принудительное внедрение ИИ довело продавца знаменитой пиццы до убытка больше $100 млн и ввергло его в финансовую яму

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290