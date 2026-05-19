МТС запускает AIoT-платформу с ИИ-помощниками для цифровизации бизнеса

МТС объявляет о запуске платформы МТС AIoT, объединяющей промышленный интернет вещей и искусственный интеллект в единый технологический контур. С ее помощью компании могут создавать цифровых двойников своих активов, следить за их состоянием в режиме реального времени и управлять ими с помощью ИИ‑помощников, повышая эффективность и снижая расходы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В едином ситуационном центре автоматически оценивается эффективность объектов, формируется система оповещений, а на основе машинного обучения прогнозируются возможные инциденты. В свою очередь, ИИ-агенты, имеющие готовые сценарии работы, оперативно реагируют на инциденты и запросы. Например, ИИ-диспетчер в реальном времени фиксирует и передает сообщения о неполадках оборудования. ИИ-аналитик по запросу выдает ключевые параметры работы техники, прогнозирует поломки и предоставляет рекомендации по обслуживанию и ремонту. Вместе они формируют единый контур: от обнаружения отклонений до предложений по их устранению.

Платформа работает в облаке и на локальных серверах заказчика. Встроенный механизм retrieval-augmented generation (RAG) позволяет помощникам находить и подгружать актуальные данные по эксплуатации оборудования и его ремонту, а также синхронизировать действия нескольких ИИ-агентов между собой. МТС AIoT интегрируется с уже работающими информационными системами и существующими промышленными IoT-платформами, не требуя замены текущей инфраструктуры.

На базе платформы реализуются как сложные индивидуальные проекты, так и типовые отраслевые решения: «Умное животноводство», «Умный цех», платформа управления роботами и другие продукты, нацеленные на повышение операционной эффективности.

«Новая платформа МТС AIoT дает промышленным предприятиям готовые инструменты для полной автоматизации: от подключения любых станков и датчиков до интеллектуальных помощников, которые сами обрабатывают инциденты, прогнозируют поломки и управляют оборудованием. Это снижает затраты на ремонты и выезды специалистов, повышает прозрачность работы техники и позволяет перейти на принципиально новый уровень управления бизнесом без сложных технологических внедрений», — отметил руководитель центра отраслевых решений и продуктов МТС Павел Федосов.

