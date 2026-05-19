«МТ-Интеграция» повысит безопасность автономного транспорта с помощью ИИ

Cloud.ru и «МТ-Интеграция» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для развития ИИ-решений на базе защищенной облачной инфраструктуры. Компании подписали меморандум 19 мая 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Компании договорились работать над решениями для интеллектуальных транспортных систем. В их числе — системы обнаружения препятствий на путях для автономного подвижного состава, детекторы транспорта на базе лидарной технологии и ИИ-агенты для работы в закрытых ИТ-контурах.

«“МТ-Интеграция” модернизирует городской транспортный комплекс, например, развивает решение для контроля технического состояния подвижного состава с помощью алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, а также использования лидаров, тепловизоров и высокоскоростных камер машинного зрения. Для таких проектов важна среда, в которой можно безопасно работать с данными, оперативно тестировать и выпускать обновления. Партнерство с Cloud.ru позволит объединить нашу отраслевую экспертизу с актуальными облачными и ИИ-сервисами», — сказал коммерческий директор ГК «МТ-Интеграция» Илья Черкасов.

По данным компании, автоматизированная проверка составов позволяет сократить время на обслуживание подвижного состава — на 15%, а расходы на измерительные приборы и оплату труда — на 20%.

«Отдельное направление сотрудничества связано с развитием ИИ-агентов в закрытых контурах. Их можно использовать для планирования перевозок, анализа состояния составов и инфраструктуры и выявления потенциального опасных ситуаций. Для задач, где важно сочетать изоляцию данных с возможностью масштабировать инфраструктуру под запрос, Cloud.ru развивает решение для создания частного и гибридного облака Cloud.ru Evolution Stack. Оно объединяет разрозненные ИТ-контуры в единую инфраструктуру с централизованным управлением, высоким уровнем безопасности, автоматическим масштабированием и умным распределением нагрузок», — сказал исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий.

