«Лемана Про» запустила выдачу заказов по короткому коду для B2B-клиентов

Ритейлер «Лемана Про» внедрил выдачу заказов для корпоративных клиентов по короткому коду из SMS. Это решение упрощает и ускоряет получение товара при самовывозе, доставке или покупке на кассе: больше не нужно предъявлять паспорт и бумажную доверенность.

«Лемана Про» начала подключение корпоративных клиентов к цифровому документообороту в 2025 г., опережая законодательные требования. С момента запуска сервиса в июне 2025 г. компании удалось сэкономить 60 млн руб. за счет перевода в онлайн работы с доверенностями, отказа от печати и физического хранения УПД, ускорения выдачи заказов без проверки бумажных документов, освобождения торговых площадей от архивов и устранения затрат на восстановление утерянных документов. Сегодня уже каждый третий рубль оборота в сегменте B2B проходит через ЭДО, а среди ключевых партнеров — каждый второй.

Сервис выдачи заказов по цифровому коду работает при получении доставки, самовывозе, а также при покупках B2B-клиентов на кассе: клиент заранее вносит в систему доверенность, привязанную к номеру телефона сотрудника; при оформлении покупки указывает, кому из доверенных лиц направить SMS; чтобы забрать товар, код может назвать владелец номера или любое доверенное лицо.

Авторизация по SMS не отдельная функция, а часть единой экосистемы электронного документооборота (ЭДО), что полностью отвечает новым требованиям рынка и регулятора. С 1 сентября 2026 г. Федеральный закон №140-ФЗ обязывает использовать ЭДО для всех экспедиторских и перевозочных документов. А с 1 декабря 2026 г. участники рынка, не подключенные к ЭДО, не смогут реализовывать маркированные строительные материалы (сухие смеси, герметики и др.) с передачей данных через УПД.

«Переход на ЭДО дает нашим клиентам множество преимуществ: мгновенную передачу документов без задержек при приемке, автоматизацию сверки данных и интеграцию с учетными системами, отказ от бумажного архива и экономию на хранении, защищенное облачное хранение с юридической значимостью, снижение ошибок за счет автоматической проверки реквизитов. Мы обеспечиваем партнерам полный сервис с соблюдением требований регулятора. А выдача заказов по короткому коду полностью исключает из процесса бумажные доверенности, что экономит не только время на получении заказов, но и средства наших профессиональных клиентов», — сказал Павел Бобошко, руководитель проектов «УТП Про» «Лемана Про».

Процесс подключения к ЭДО занимает минимум времени: необходимо получить квалифицированную электронную подпись, заключить договор с оператором ЭДО и настроить обмен. Для взаимодействия с «Лемана Про» достаточно войти в личный кабинет и ввести идентификатор — подключение будет готово за минуты.