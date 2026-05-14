Компания StormWall увеличила емкость сети фильтрации до 8 Тбит/с, чтобы обеспечить защиту клиентов даже от самых мощных DDoS-атак

Провайдер профессиональных решений по защите от DDoS-атак StormWall увеличил емкость сети фильтрации. Это позволит компании обеспечить надежную защиту своих клиентов от самых мощных DDoS-атак по всему миру. В мае 2026 г. емкость сети фильтрации StormWall достигла 8 Тбит/с, что в 1,6 раза больше, чем в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

В 2026 г. профессиональная команда инженеров StormWall усиленно работала над запуском новых точек фильтрации, расширением каналов связи и модернизацией оборудования в центрах очистки компании по всему миру. Были открыты четыре новых центра очистки трафика в Санкт-Петербурге, Джакарте, Майами и Лос-Анжелесе, что позволило фильтровать атаки еще ближе к их источникам. Провайдер нарастил мощности в странах, где работает уже давно, а также обновил инфраструктуру а центрах очистки в Германии, Гонконге, Сингапуре и России. Кроме того, StormWall расширил емкость внешних каналов и подключений к крупнейшим операторам связи и точкам обмена трафиком в Германии и России.

Увеличение емкости сети фильтрации до 8 Тбит/с имеет большое значение для StormWall. Прежде всего, это вопрос репутации компании. Кроме того, это гарантия безопасности защиты на фоне растущих объемов атак и количества клиентов. Для тех компаний, которые уже сотрудничают с провайдером, увеличение емкости сети фильтрации также важно. Это позволит организациям поддерживать высокий аптайм и иметь минимальные риски потерять пользователей при работе в онлайн-формате из-за DDoS-атак.

Увеличение емкости сети фильтрации напрямую влияет на устойчивость клиентских сервисов. Суммарная пропускная способность более 8 Тбит/с позволяет StormWall уверенно защищать клиентов даже от самых мощных атак. Даже такие объемы трафика легко отфильтровываются на уровне сети и не влияют на доступность ресурсов компаний. Кроме того, рост емкости сети позволяет снизить риск перегрузки клиентских сайтов, сетей и сервисов. Легитимные пользователи остаются в онлайне без задержек даже во время рекордных значений трафика.

DDoS-атаки являются серьезной угрозой для компаний во всем мире. С каждым годом они становятся все мощнее, сложнее и масштабнее. В этой ситуации необходимо постоянно совершенствовать защиту от DDoS-атак. По итогам I квартала 2026 г. количество DDoS-атак в мире выросло на 168% по сравнению с I кварталом 2025 г., а в России число DDoS-инцидентов в данном периоде увеличилось на 82%. Мощность некоторых DDoS-атак в этом году уже превышает 3 Тбит/с.

«Ежегодно наращивая мощность нашей сети, мы не только справляемся с самыми мощными DDoS-атаками, но и сохраняем серьезный запас прочности, чтобы опережать рост и технический потенциал новых угроз», — сказал Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.