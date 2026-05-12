Selectel запускает линейку VDS с упрощенным запуском по доступной цене

Компания Selectel, российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры, объявила о запуске линейки VDS с упрощенным процессом развертывания и стоимостью от 200 руб. в месяц. Новое решение ориентировано на индивидуальных разработчиков, фрилансеров и представителей малого бизнеса, которым важно быстро запускать серверную инфраструктуру без сложной настройки. Сервис уже доступен в панели управления Selectel.

VDS (Virtual Dedicated Server) — это виртуальный выделенный сервер, который позволяет размещать сайты, запускать приложения и разворачивать сервисы без необходимости управлять физическим оборудованием. Сервер можно создать за несколько минут, выбрав одну из готовых конфигураций, и сразу приступить к работе.

Среди ключевых преимуществ VDS Selectel — простой и быстрый запуск, доступная стоимость и возможность подобрать конфигурацию под базовые задачи без необходимости глубокого погружения в инфраструктурные настройки. К тому же, по мере роста своих проектов, пользователи могут подключать другие облачные продукты Selectel для развития своей ИТ-инфраструктуры.

«Мы наблюдаем растущий спрос на доступную IT-инфраструктуру для небольших проектов. На фоне общего роста стоимости решений на рынке виртуальных серверов пользователи всё чаще сталкиваются с необходимостью оптимизировать расходы на вычислительные ресурсы. Новый продукт Selectel позволяет снизить эти затраты и при этом сохранить доступ к надежной облачной платформе. Стоимость VDS в Selectel остается одной из самых доступных на рынке, при этом пользователи получают инфраструктуру с предсказуемой производительностью и стабильной работой сервисов», — отметил Владимир Тычина, менеджер продукта в Selectel.

Решение подойдет для широкого круга задач: размещения сайтов и интернет-магазинов, запуска dev-окружений и тестовых сред, хранения и обработки данных. Благодаря выделенным ресурсам пользователи получат стабильную производительность и полный контроль над окружением сервера.

VDS-серверы работают на базе облачной платформы Selectel в дата-центрах уровня Tier III и используют KVM-виртуализацию с полной изоляцией ресурсов. Каждая виртуальная машина получает оперативную память и дисковое пространство, а управление серверами доступно через панель управления Selectel, API и Terraform.

