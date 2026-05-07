Разделы

Техника
|

«М.видео» объявляет о старте продаж российских гаджетов для биохакинга

«М.видео» расширяет ассортимент носимой электроники и запускает продажи линейки российских гаджетов для биохакинга Healbeумных устройств для комплексного контроля сна, уровня стресса, физической активности, пищевого поведения, гидратации и общего самочувствия. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель категории «Умные часы» «М.видео» Александр Макаревич: «Сегодня рынок носимой электроники развивается значительно шире классических фитнес-браслетов и смарт-часов. Покупатели все чаще ищут устройства, которые помогают не только отслеживать базовую физическую активность, но и получать более полное представление о собственных привычках, уровне нагрузки, качестве сна, водном балансе, пищевом поведении и ежедневном самочувствии. Именно поэтому мы приняли решение расширить ассортимент решениями Healbe — российского бренда, работающего в сегменте персонального биометрического мониторинга. Для нас важно, что Healbe предлагает не отдельный гаджет, а фактически готовую экосистему устройств: пользователь получает комплексное решение, в котором уже объединены инструменты анализа, мониторинга и персональных рекомендаций без необходимости подбирать дополнительные сервисы или устройства. Такой формат делает технологию более понятной и удобной в ежедневном использовании.

mvi1.jpg

М.видео

Дополнительным преимуществом бренда является российская разработка, высокий уровень локальной пользовательской поддержки и действительно уникальный набор функций, включая автоматический контроль потребления и расхода калорий без ручного ведения дневника питания, а также инструменты для снижения повседневного стресса и коррекции пищевых привычек. Это именно тот тип инновационных и практически полезных решений, который соответствует ожиданиям аудитории «М.видео» и логично дополняет категорию умной носимой электроники».

Стоимость Healbe GoBe U составляет 18 990 руб. Он выполняет функции персонального биометрического ассистента и непрерывно анализирует более 35 физиологических и поведенческих параметров организма. Устройство отслеживает физическую активность, частоту сердечных сокращений, качество и фазы сна, уровень стресса, водный баланс, расход энергии, уровень восстановления и особенности пищевого поведения, формируя через мобильное приложение персонализированную картину ежедневного самочувствия. Таким образом, браслет совмещает функции фитнес-трекера, цифрового дневника привычек и системы круглосуточного мониторинга здоровья.

Гаджет Healbe NEEM стоимостью 22 990 руб. предназначен для поддержки эмоционального комфорта, расслабления и формирования более осознанного отношения к режиму питания. Устройство используется как часть комплексного подхода к снижению уровня повседневного стресса и контролю пищевых привычек, дополняя систему персонального мониторинга Healbe.

Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов
Татьяна Бородавкина: В финансах ИИ помогает строить прогнозы денежных потоков, бюджетов Цифровизация

Помимо отдельных гаджетов, в «М.видео» поступили и комплексные наборы бренда. Healbe Start Control 2 стоимостью 22 990 руб. и Healbe Start Control 2 Plus стоимостью 26 990 руб. объединяют браслет GoBe U с дополнительными инструментами анализа физического состояния и рассчитаны на пользователей, которым важно получать расширенную статистику по активности, восстановлению и составу тела.

Более продвинутые решения — Healbe Optimum Control 1 и Healbe Optimum Control 2 стоимостью 38 990 руб., а также флагманский комплект Healbe Optimum Control 2 Plus стоимостью 42 990 руб. — позволяют выстроить комплексную систему контроля веса, сна, питания, уровня стресса и общего тонуса организма. Такие наборы ориентированы на пользователей, которые хотят получать максимально полную информацию о состоянии организма и формировать персональный сценарий управления самочувствием.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам

Китай развязал новую войну форм-факторов. Apple нечем ответить, остальному миру и подавно

Мощностей не хватает. Переносим ЦОДы в космос?

Весь мир на пороге обвала поставок самого важного компонента любого ПК. Без него не собрать ни один компьютер или ноутбук

Когда внешняя команда разработки становится безопаснее внутренней

Китай победил. Samsung спустя десятилетия позорно бежит с гигантского рынка ТВ, не в силах справиться с Xiaomi и TCL

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Грозит ли миру дефицит дисплеев?

Обзор HUAWEI MateBook GT 14: элегантный и мощный ноутбук с парящим дисплеем

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили, что растения «кричат», как в мрачной сказке, если их поранить, но почему люди не могли это услышать?

Почему неандертальские дети росли быстрее, чем современные люди?

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации
Показать еще