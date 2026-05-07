«М.видео» объявляет о старте продаж российских гаджетов для биохакинга

«М.видео» расширяет ассортимент носимой электроники и запускает продажи линейки российских гаджетов для биохакинга Healbe — умных устройств для комплексного контроля сна, уровня стресса, физической активности, пищевого поведения, гидратации и общего самочувствия. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель категории «Умные часы» «М.видео» Александр Макаревич: «Сегодня рынок носимой электроники развивается значительно шире классических фитнес-браслетов и смарт-часов. Покупатели все чаще ищут устройства, которые помогают не только отслеживать базовую физическую активность, но и получать более полное представление о собственных привычках, уровне нагрузки, качестве сна, водном балансе, пищевом поведении и ежедневном самочувствии. Именно поэтому мы приняли решение расширить ассортимент решениями Healbe — российского бренда, работающего в сегменте персонального биометрического мониторинга. Для нас важно, что Healbe предлагает не отдельный гаджет, а фактически готовую экосистему устройств: пользователь получает комплексное решение, в котором уже объединены инструменты анализа, мониторинга и персональных рекомендаций без необходимости подбирать дополнительные сервисы или устройства. Такой формат делает технологию более понятной и удобной в ежедневном использовании.

Дополнительным преимуществом бренда является российская разработка, высокий уровень локальной пользовательской поддержки и действительно уникальный набор функций, включая автоматический контроль потребления и расхода калорий без ручного ведения дневника питания, а также инструменты для снижения повседневного стресса и коррекции пищевых привычек. Это именно тот тип инновационных и практически полезных решений, который соответствует ожиданиям аудитории «М.видео» и логично дополняет категорию умной носимой электроники».

Стоимость Healbe GoBe U составляет 18 990 руб. Он выполняет функции персонального биометрического ассистента и непрерывно анализирует более 35 физиологических и поведенческих параметров организма. Устройство отслеживает физическую активность, частоту сердечных сокращений, качество и фазы сна, уровень стресса, водный баланс, расход энергии, уровень восстановления и особенности пищевого поведения, формируя через мобильное приложение персонализированную картину ежедневного самочувствия. Таким образом, браслет совмещает функции фитнес-трекера, цифрового дневника привычек и системы круглосуточного мониторинга здоровья.

Гаджет Healbe NEEM стоимостью 22 990 руб. предназначен для поддержки эмоционального комфорта, расслабления и формирования более осознанного отношения к режиму питания. Устройство используется как часть комплексного подхода к снижению уровня повседневного стресса и контролю пищевых привычек, дополняя систему персонального мониторинга Healbe.

Помимо отдельных гаджетов, в «М.видео» поступили и комплексные наборы бренда. Healbe Start Control 2 стоимостью 22 990 руб. и Healbe Start Control 2 Plus стоимостью 26 990 руб. объединяют браслет GoBe U с дополнительными инструментами анализа физического состояния и рассчитаны на пользователей, которым важно получать расширенную статистику по активности, восстановлению и составу тела.

Более продвинутые решения — Healbe Optimum Control 1 и Healbe Optimum Control 2 стоимостью 38 990 руб., а также флагманский комплект Healbe Optimum Control 2 Plus стоимостью 42 990 руб. — позволяют выстроить комплексную систему контроля веса, сна, питания, уровня стресса и общего тонуса организма. Такие наборы ориентированы на пользователей, которые хотят получать максимально полную информацию о состоянии организма и формировать персональный сценарий управления самочувствием.