«Группа Астра» выходит на рынок цифровых финансовых активов

ПАО «Группа Астра» объявляет о дебютном выпуске цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе «А-Токен» «Альфа-Банка». Привлеченные средства компания планирует направить на ведение текущей операционной деятельности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые параметры выпуска

Максимальный размер: 500 млн руб. Ставка: 14,5% годовых, ежемесячная выплата купонного дохода.

Стоимость: 1000 рублей за один ЦФА. Срок обращения: девять месяцев, с 15 мая 2026 г. по 15 февраля 2027 г.

Сбор заявок: с 10:00 мск 7 мая до 15:00 мск 15 мая 2026 г. Дата распределения ЦФА: 15 мая 2026 г.

ЦФА могут приобрести физические и юридические лица, квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. По достижении максимального размера выпуска сбор заявок будет прекращен, а выпуск ЦФА признан завершенным.

Елена Бородкина, заместитель генерального директора по экономике и финансам: «Дебют «Группы Астра» на рынке ЦФА — логичный шаг с точки зрения диверсификации источников фондирования. С учетом сезонности бизнеса, при которой основные денежные поступления приходятся на конец года, а расходы распределяются в течение него более равномерно, для финансирования текущей операционной деятельности компания традиционно использовала краткосрочное банковское кредитование. Выход на рынок ЦФА позволит нам протестировать альтернативный инструмент с более гибкими и выгодными условиями на фоне текущих ставок. ЦФА могут быть особенно востребованы среди инвесторов, ориентированных на доходность выше банковских депозитов, предсказуемость и регулярные выплаты. Мы, в свою очередь, придерживаемся высоких стандартов финансовой дисциплины и сохраняем статус надежного заемщика. У компании низкая долговая нагрузка: чистый долг/LTM скорр. EBITDA по итогам 2025 г. составил 0,25x. Устойчивость «Группы Астра» также подтверждается высокими кредитными рейтингами AA(RU) и ruAA со стабильным прогнозом от АКРА и Эксперт РА».

Подать заявку на приобретение ЦФА «Группы Астра» можно через приложение или сайт «Альфа-Банка».