«Философт» подвел итоги развития за год

ИT-компания «Философт» подвела итоги последних 12 месяцев. За это время команда усилила внешние продукты для рынка недвижимости, обновила внутренние платформы, расширила использование ИИ в рабочих процессах и масштабировала инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители компании «Философт».

Сегодня «Философт» работает как самостоятельная компания уже четыре года. За это время в портфеле сформировано девять собственных ИIT-продуктов, решения компании представлены в 32 регионах, а число пользователей превысило 80 тыс. человек.

Одним из ключевых направлений роста за последний год стал «Мажордом». Продукт развивался как цифровая экосистема для жителей, управляющих компаний и девелоперов: в нем появились маркетплейс, новые интеграции с оборудованием и коробочные решения для застройщиков. Отдельным запуском стала коробка с устройствами для умного дома «Квартира с интеллектом». На базе решений компании сегодня реализовано более 400 умных домов, в том числе три дома класса А.

Серьезное развитие показало и ERP-направление. За год команда выполнила более 2500 заявок, компания получила статус 1С:Франчайзи, а специалисты — более 20 профессиональных сертификатов. Средняя оценка CSI по этому направлению составила 4,91.

За это же время компания продолжила развивать и внутренние продукты. Ferrum был трансформирован в FEroom с новой архитектурой и обновленной технической базой. Команда Учебного портала реализовала новый ИПР в сжатые сроки, а ЦМРН расширил аналитическое покрытие более чем на 50 городов.

Инфраструктурные команды за год увеличили объем выпускаемого кода в два раза без расширения штата разработчиков, при этом среднее количество багов удалось снизить в 1,5 раза. Около 5% заявок в компании уже закрываются полностью автоматически с использованием искусственного интеллекта. Средняя скорость реакции на заявку сейчас составляет 3 минуты, среднее время выполнения — до 3 часов, а уровень SLA держится на уровне 99,8%.

Компания также продолжила расти как команда. Если на старте под руководством Ивана Власова в разработке работали три человека, то сегодня в компании — 109 специалистов. При этом уровень лояльности сотрудников держится на уровне 4,6, а текучесть кадров не превышает 1%.

«В день рождения компании особенно важно не только подводить итоги, но и видеть, за счет чего они стали возможны. За любым продуктом, запуском и результатом стоит команда, которая каждый день вкладывают в эту работу свои знания, время и энергию», — отметил директор «Философт» Иван Власов.

В компании отмечают, что главным результатом года остаются не только цифры, но и развитие продуктов и инфраструктуры, которыми ежедневно пользуются клиенты и сотрудники.