Товары «Яндекс Фабрики» появились в сети «Гипер Лента»

«Яндекс Фабрика» сообщила об открытии в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге пространства формата «магазин в магазине». Выход в федеральную розничную сеть позволит развить офлайн-присутствие в регионах, а также познакомит больше покупателей с продукцией компании.

Сейчас в пространстве представлены три бренда «Фабрики»: бытовая техника Tuvio, товары для дома Pragma и аксессуары для электроники Commo. Для каждой категории предусмотрели отдельную зону, объединив общим столом. На нем можно посмотреть, как продукция разных брендов «Фабрики» сочетается друг с другом, например, чайники Tuvio с посудой Pragma. Также в корнере есть розетки, чтобы проверить технику до покупки.

Корнер расположен во флагманском «Гипер Ленте» по адресу: Шереметьевская улица, 11. Он будет работать там в течение 2026 г. В дальнейшем «Яндекс Фабрика» планирует открыть еще несколько таких пространств в магазинах «Лента» в других регионах России.

«Фабрика» начала развивать офлайн-направление в ноябре 2025 г. с поп-апа бренда одежды Muted в московском торговом центре «Авиапарк». В апреле 2026 г. компания открыла второй поп-ап — уже мультибрендовый в «Метрополисе».