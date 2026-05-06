«Акола» выходит в облако: платформа для создания бизнес-приложений без кода стала доступна по модели SaaS

Платформа для создания бизнес-приложений без кода (no-code) «Акола» теперь доступна на маркетплейсе решений Yandex Cloud. Переход к облачной модели упрощает компаниям доступ к продукту и снижает порог входа – возможностями «Аколы» могут воспользоваться небольшие команды разработчиков и средний бизнес. Новый формат позволяет быстрее тестировать гипотезы и выводить сервисы в эксплуатацию без настройки собственной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители ИТ-экосистемв «Лукоморье»

Развертывание платформы в облаке позволяет пользователям «Аколы» быстрее получить к ней доступ, начать работу в короткие сроки – от часов до дней – и, как результат, ускорить запуск цифровых продуктов. Помимо этого, организациям не нужно тратить свои ресурсы на поддержку собственной инфраструктуры, а все задачи по обеспечению ее работоспособности берет на себя Yandex Cloud.

При этом особое внимание уделено безопасности: все данные и процессы находятся в едином защищенном пространстве, а гибкая система управления доступами позволяет контролировать действия пользователей вплоть до отдельных полей. Таким образом, платформа сочетает удобство SaaS-модели с высоким уровнем контроля над данными и цифровыми продуктами.

В облачной версии также предусмотрена гибкая модель помесячной тарификации с настройкой под масштаб команды. В базовом тарифе доступ к платформе есть у одного администратора и одного пользователя. По мере роста команды к ней можно подключить до 100 пользователей и 10 администраторов. Такой подход позволяет сделать масштабирование доступа к платформе быстрым и удобным.

Поддержка клиентов осуществляется на всех этапах внедрения и использования решения и выстроена по принципу совместной ответственности. По вопросам эксплуатации платформы и разработки консультирует команда «Аколы», а вопросы, связанные с развертыванием и работой в облачной инфраструктуре, сопровождаются специалистами Yandex Cloud.

Техническое сопровождение пользователей осуществляется через единое окно обращений. При этом поддержку по ключевым проектам ведет персональный инженер. Работа операторов строится на прозрачном SLA с фиксированным временем реакции и решения инцидентов, а также прямом доступе к экспертам продукта.

