«Перспективный мониторинг»: в апреле 2026 года в Сеть утекло 159 млн записей данных из госсектора

В апреле 2026 г. эксперты «Перспективного мониторинга» (входит в ГК «ИнфоТеКС») зафиксировали 9 инцидентов, затронувших государственный сектор, коммерческие и медицинские организации.

Суммарный объем данных, опубликованных в открытом доступе, составил порядка 160 млн записей — это персональные данные, контактная информация и пользовательские учетные записи. Почти все утекшие данные принадлежат организациям государственного сектора — 159 млн записей. Из медицинских и коммерческих организаций утекло 1,2 млн и 145 тыс. записей соответственно.

«В апреле стало известно о пяти крупных инцидентах в государственном секторе, в результате которых оказались скомпрометированы 159 млн записей. Лишь часть этих случаев относится к минувшему месяцу — остальные произошли ранее, однако похищенные данные были опубликованы в открытых источниках или для продажи на даркнет-площадках именно в апреле. Утечки данных, относящихся к государственным сервисам, всегда несут повышенные риски для граждан, поскольку такие массивы зачастую содержат структурированную информацию о пользователях: от контактных сведений до деталей взаимодействия с цифровыми платформами. Такие данные позволяют формировать убедительные сценарии атак, рассчитанные на доверие к государственным структурам. Мы уже увидели это в фишинговых схемах, которые мошенники активно использовали в апреле», — сказала Анна Хромова, заместитель начальника отдела исследований киберугроз «Перспективного мониторинга».

Существенные утечки данных также зафиксированы в сфере медицины, что может послужить основой для целевых атак на уязвимые слои населения в ближайшие месяцы.

Эксперты «Перспективного мониторинга» советуют включать двухфакторную аутентификацию везде, где это доступно, и внимательно относиться к любым сообщениям и запросам, связанным с используемыми цифровыми сервисами. При возникновении сомнений следует перепроверить информацию в официальных источниках и техподдержке.

