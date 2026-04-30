«Тракт» в партнерстве с ВГТРК представили Synergy M — первый российский цифровой микшерный пульт для радио

Российский разработчик программно-аппаратных решений для радио- и телевещания ГК «Тракт» совместно с ВГТРК, а также при поддержке РФРИТ и Минцифры представил первый отечественный цифровой микшерный пульт. Synergy M — это готовое решение для радиостудий и мобильных телевизионных комплексов. Об этом CNews сообщили представители «Тракта».

В рамках сотрудничества до конца лета 2026 г. Synergy M будет установлен в региональных студиях ВГТРК в 21 городе России.

Пульт выполнен в формате моноблока: все важные компоненты — обработка, запись сигнала, маршрутизация, подключение к аудиопротоколам Dante и AES67 (AoIP) и управление — интегрированы в одном корпусе. Поэтому Synergy M готов к использованию сразу после установки, без сложной подготовки и длительной настройки. Устройство также поддерживает сохранение пользовательских настроек (пресетов) для оперативного запуска нужной конфигурации на новой площадке.

Отдельное внимание в решении уделено интеграции с программной экосистемой ГК «Тракт». Synergy M работает с популярными системами автоматизации радиовещания «Тоникой» и «Дигиспот II», что позволяет использовать пульт в уже знакомой для вещателей среде и упростить переход на новое оборудование.

Разработка и производство Synergy M локализованы в России. Пользователям доступны техническая поддержка на русском языке, быстрые поставки комплектующих и прямое взаимодействие с инженерной командой. Это помогает учитывать требования заказчиков и адаптировать решение под задачи конкретной студии.

«Мы стремились создать пульт, который отвечает требованиям современного рынка радиовещания. Ранее на нем не было подобных решений российской разработки, и для нас важно, что Synergy M стал полноценным инструментом для индустрии и уже внедряется в инфраструктуру ВГТРК», — сказал А. Попов, генеральный директор ГК «Тракт».