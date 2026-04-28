Спрос на MDM вырос в 2025 году на 22%

По оценкам экспертов «Гармонии» (входит в группу Arenadata), разработчика Arenadata Harmony MDM, спрос на системы управления мастер-данными (MDM) вырос за 2025 г. на 22%. Заказчики отдавали предпочтение «коробочным» решениям и выбирали системы для использования в закрытом контуре, особое внимание уделяя вопросам безопасности. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

В группе Arenadata оценили динамику спроса на MDM. По данным аналитиков продукта, во второй половине года спрос на продукты для управления мастер-данными в финансовом секторе, логистике и фармацевтической отрасли вырос более чем на 10%. Интерес к MDM традиционно сохраняется в ритейле, FMCG и производстве – на эти секторы в совокупности пришлось более 40% запросов на демонстрацию системы. В промышленном сегменте такие продукты наиболее востребованы со стороны энергетики и химических предприятий.

Основными заказчиками решений для управления НСИ остаются крупные компании. В минувшем году 71% запросов на Arenadata Harmony MDM исходило от крупного бизнеса. В группе Arenadata связывают это с растущей осознанностью бизнеса в части управления мастер-данными, продолжающимся курсом на импортозамещение со стороны лидеров отраслевых рынков и совершенствованием российского ПО. Бизнес рассматривает переход с ранее выбранных отечественных продуктов на решения нового поколения с расширенной функциональностью, которые созданы с учетом накопленного за последние годы проектного опыта.

На 2026 г. эксперты «Гармонии» прогнозируют рост спроса в пределах 20-25%, в первую очередь со стороны фармацевтики и логистики. Такая тенденция непосредственно связана со стабилизацией экономической ситуации в этих отраслях. Будет расти интерес к готовым MDM-решениям и в финансовом секторе, где долгие годы в основном преобладали собственные разработки для управления мастер-данными. Девелоперские компании также проявляют интерес к MDM, но пока находятся на этапе активного изучения рынка.

Разумная безопасность: границы применимости ИИ в ИБ, и где без него не обойтись
Среди представителей ИТ-сектора, напротив, спрос на внешние MDM-продукты снижается, здесь компании – в части управления данными – все больше сосредоточены на собственных разработках.

«Рост спроса со стороны крупного бизнеса на качественные локальные MDM-решения – это, в первую очередь, показатель роста конкуренции среди отечественного ПО и общей зрелости российского рынка MDM. При этом ключевым фактором при выборе MDM остается безопасность – приобретают преимущественно коробочные продукты для работы в закрытом контуре», — сказал Евгений Обелов, технический директор Arenadata Harmony MDM.

Другие материалы рубрики

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Россиян предупредили о возможном взломе роутеров мошенниками для совершения ИТ-преступлений

CNews Analytics опубликовал карту «Импортозамещение в банках 2026»

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству

Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще