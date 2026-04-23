Стартап сотрудников «Сколтеха» и «ВсеИнструменты.ру» создали решение на базе машинного обучения для управления ассортиментом

Стартап «Цифровые материалы», созданный сотрудниками «Сколтеха» (входит в группу ВЭБ.РФ), совместно с онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру» разработал решение для интеллектуальной сегментации ассортимента, которое помогает менеджерам принимать решения о закупках и управлении товарной матрицей на основе данных о спросе, цене и характеристиках. Об этом CNews сообщили представители «Сколтеха».

Основная цель проекта заключалась в решении прикладной задачи компании — разработке системы для динамической кластеризации ассортимента в зависимости от спроса и ценовых сегментов на основе данных о продажах и технических характеристиках товаров.

Инструмент позволяет в автоматическом режиме определять товары-аналоги, сокращая издержки на хранение товаров на складе и их закупку без потери широты ассортимента. Решение используется в ежедневной работе категорийных менеджеров и интегрировано в процесс закупочного планирования.

Одной из задач, оптимизирующих работу с обширным ассортиментом онлайн-ритейлера, является кластеризация — это процесс группировки товаров на основе их технических характеристик, цен и потребительских свойств. Например, среди тысяч позиций электроинструмента система объединяет в одну группу дрели с близкими параметрами мощности и напряжения, а также со схожими ценами, чтобы менеджер мог видеть их как взаимозаменяемые аналоги.

«Менеджеры смотрят на то, как продаются те или иные товары. Плохо продающиеся позиции можно не заказывать у поставщиков — это упрощает логистику и хранение. Но важно сохранять широкий диапазон: товар с низкими продажами можно убрать, если у него есть хороший аналог. Наш подход позволяет автоматически вычислять именно такие группы», — сказал Дмитрий Максимов, руководитель проектной группы разработчиков.

До внедрения обновлённого подхода при управлении ассортиментом учитывался лишь ограниченный набор технических характеристик. Это приводило к формированию слишком широких групп аналогов — например, в один кластер могли попадать как маломощные дрели для домашнего использования, так и профессиональные модели. Такой подход снижал точность рекомендаций и сохранял высокую долю ручного труда при принятии решений о выведении товаров из оборота. Перед разработчиками «Сколтеха» стояла задача создать метод, который позволил бы в автоматическом режиме эффективно обрабатывать тысячи категорий товаров и выделять в них устойчивые группы взаимозаменяемых позиций.

«Мы применили подход на основе больших лингвистических моделей. Алгоритмы автоматически определяют наиболее значимые технические характеристики для каждой подкатегории товаров. Далее используется иерархическая кластеризация, объединяющая категориальные и численные параметры, с последующей группировкой по ценовым диапазонам. Ключевым для нас стал фокус на автоматическом выборе значимых признаков для каждой категории. Такой подход позволяет учитывать не только формальные характеристики продуктов, но и экономическую логику их группировки», — сказал Никита Рыбин, старший научный сотрудник Лаборатории методов искусственного интеллекта для разработки материалов Центра искусственного интеллекта «Сколтеха» и генеральный директор компании «Цифровые материалы».

В результате внедрения «ВсеИнструменты.ру» удалось автоматизировать процесс, который ранее требовал значительной ручной обработки. Система автоматически формирует рекомендации по выводу товаров из оборота и предлагает альтернативные позиции. Это позволило сократить издержки на управление ассортиментом, ускорить принятие решений по закупкам и исключить риски, связанные с субъективной настройкой параметров менеджерами.

«В ходе сотрудничества со стартапом «Цифровые материалы» мы полностью переработали нашу складскую матрицу. В результате удалось в несколько раз ускорить принятие решений по управлению ассортиментом. Это позволило снизить издержки на хранение, при этом товарооборот компании не пострадал. Все цели, которые мы ставили перед проектом, были достигнуты. Хочется особо отметить профессионализм команды разработчиков — полученные результаты полностью оправдали наши ожидания», — сказала директор департамента управления ассортиментом и ценообразованием онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру» Анастасия Наумова.