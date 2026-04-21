Сервис «Логистика» от «Контур.Диадока» упростил работу с транспортным ЭДО для перевозчиков ИП

Теперь индивидуальные предприниматели и небольшие перевозчики могут подписывать электронные транспортные накладные (ЭТрН) с телефона с помощью мобильного приложения сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 сентября 2026 г. транспортные накладные при коммерческих перевозках нужно оформлять в электронном виде. Требование закреплено в федеральном законе от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

Для работы с электронными перевозочными документами со смартфона перевозчику понадобится сертификат «Госключа» для ИП и юридических лиц. «Госключ» — бесплатное мобильное приложение, разработанное при участии Минцифры.

Оксана Леонова, эксперт сервиса «Логистика» от «Контур.Диадока»: «В крупных транспортных компаниях процесс обычно распределен между несколькими сотрудниками: водитель с телефона подтверждает погрузку и выгрузку, а менеджеры и логисты работают с документами из офиса. У небольших перевозчиков, индивидуальных предпринимателей и компаний, где один человек совмещает роли водителя, директора и ответственного за документы, это вызывало сложности. Теперь такой проблемы нет: можно получить сертификат «Госключа» и подписывать транспортную накладную прямо с телефона».

В мобильном приложении перевозчик может выбрать способ подписи. Если используется УКЭП «Госключа», «Логистика» переведет пользователя в «Госключ» для подписания документа. После этого работу с накладными можно продолжить в мобильном приложении. В сервисе есть и массовое подписание — в пару кликов можно подписать до 20 документов.

Пока в мобильном приложении «Логистики» можно использовать только квалифицированную электронную подпись «Госключа». Поддержку неквалифицированной электронной подписи планируется добавить во II квартале 2026 г.

