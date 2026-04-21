Программные продукты SIKE получили сертификаты совместимости с операционной системой «РОСА Хром»

НТЦ ИТ РОСА, российский разработчик ИТ-платформ для создания единого безопасного информационного пространства вокруг пользователя, подтвердил совместимость программных продуктов компании SIKE с операционной системой «РОСА Хром» 12. Таким образом, цифровые обучающие решения SIKE могут использоваться в отечественной ИТ-инфраструктуре, включая государственные системы и объекты критической информационной инфраструктуры, с гарантией стабильной работы и соответствия требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

В ходе лабораторных испытаний специалисты НТЦ ИТ РОСА подтвердили совместимость восьми продуктовых линеек SIKE с «РОСА Хром» 12 на архитектуре x86_64. Испытания показали корректную установку и запуск решений в среде операционной системы, стабильное взаимодействие с системными библиотеками и компонентами ОС, полную работоспособность модулей, включая 3D-графику и интерактивные элементы, а также соответствие заявленным требованиям по производительности. По итогам тестирования компании были выданы официальные сертификаты совместимости.

В число сертифицированных решений вошли «SIKE 3D-курс-инструкция», «SIKE Виртуальный механик», «SIKE Виртуальный тренажер Техобслуживание и ремонт», «SIKE Тренажер-имитатор», «SIKE Виртуальная лаборатория», «SIKE 3D-тренажер-симулятор», «SIKE 3D-атлас» и «SIKE Электронный курс». Эти продукты предназначены для подготовки ремонтного, производственного и технологического персонала, а также для обучения студентов и проведения профориентации.

Для образовательных учреждений сертификация означает возможность использовать современные цифровые тренажеры SIKE в компьютерных классах на базе «РОСА Хром» 12 и готовить студентов на отечественном программном обеспечении. Для промышленных предприятий — это возможность внедрять системы обучения персонала в рамках стратегии импортозамещения, снижать технические и административные риски, а также использовать проверенные решения на объектах КИИ. Для партнеров-интеграторов наличие сертификатов упрощает формирование комплексных предложений для заказчиков, которым требуется подтвержденная совместимость программного обеспечения с российской операционной системой.

Сертификация решений SIKE с «РОСА Хром» стала еще одним примером взаимодействия российских разработчиков программного обеспечения. Такое сотрудничество способствует развитию зрелой отечественной ИТ-экосистемы и расширяет для заказчиков выбор совместимых цифровых решений для промышленности и образования.

«Расширение экосистемы совместимых решений — важный элемент развития отечественной ИТ-инфраструктуры. Сертификация продуктов SIKE подтверждает, что заказчики могут внедрять современные обучающие платформы на базе «РОСА Хром» без дополнительных рисков и с полной поддержкой со стороны разработчиков», — отметил директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.

«Получение сертификатов совместимости с «РОСА Хром» расширяет возможности применения наших решений в проектах импортозамещения, в образовательных организациях и на промышленных предприятиях. Для заказчиков это означает возможность использовать современные цифровые инструменты подготовки персонала в отечественной программной среде без дополнительных затрат на адаптацию», — сказала генеральный директор SIKE Юлия Чудинова.