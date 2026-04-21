Ozon и университет «Иннополис» будут развивать совместные образовательные проекты

Ozon и университет «Иннополис» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в подготовке специалистов по робототехнике и компьютерному зрению в ИТ-вузе и ИТ-колледже. Совместно с университетом команда разработки сервиса будет создавать совместные образовательные и исследовательские проекты.

ИТ-специалисты Ozon будут преподавать практические дисциплины студентам нескольких образовательных программ университета «Иннополис»: профилей бакалавриата «Робототехника» и «Математические основы искусственного интеллекта», профиля магистратуры «Робототехника и компьютерное зрение» и специальности колледжа «Иннополис» «Мехатроника и робототехника». Эксперты компании будут участвовать в разработке и актуализации образовательных программ, оценке дипломных проектов, а также организовывать практики и стажировки для студентов и помогать талантливым выпускникам в трудоустройстве.

Цифровая платформа будет проводить с университетом совместные конференции и семинары по мехатронике и нейросетям, а также планирует создавать проектные мастерские. Ближайшая такая мастерская по компьютерному зрению и робототехнике планируется в июне. Участники под руководством наставников компании получат доступ к необходимой технике и оборудованию и будут работать над реальными задачами. В течение полугода работы мастерской студенты будут трудоустроены в ИТ-команду Ozon Tech. Университет, в свою очередь, поможет компании отобрать участников мастерской и будет осуществлять академическое руководство студентами.

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 цифровизация

«Участие нашей IT-команды в образовательных программах и совместные проекты с университетом «Иннополис» позволят студентам лучше понять, какие знания и навыки сейчас требуются на рынке — в Ozon мы активно развиваем технологии автоматизации логистики в собственной робототехнической лаборатории в Иннополисе. Например, внедрение 3D-сортеров позволяет повышать скорость сортировки в 3 раза, а устройства Gauss и Batyr собственной разработки позволяют бесконтактно измерять вес и габариты товаров на складах. Наиболее активные студенты смогут принять участие в создании лучших практик на рынке — пройти стажировку в компании и в дальнейшем попасть в нашу команду разработки», — сказал технический директор по продукту и технологиям товарных операций Ozon Иван Лазарев.

«Сотрудничество университета «Иннополис» и Ozon началось в 2023 г. с организации образовательных практик для наших студентов. Затем эксперты IT-компании участвовали в ярмарке вакансий и читали для обучающихся бакалаврских и магистерских программ курсы по технической коммуникации, ведению переговоров и мастерству публичных выступлений. Сейчас мы расширили партнёрство и усилили практическую составляющую программ по робототехнике и компьютерному зрению. Теперь студенты получат возможность работать над реальными задачами бизнеса, совмещая учёбу с оплачиваемой проектной деятельностью. Это полностью соответствует нашей стратегии подготовки кадров, востребованных индустрией», — отметил проректор — начальник управления академической политики и высшего образования университета «Иннополис» Евгений Бобров.

