Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках
|

Интеграция ERP‑системы UPro и «Точка Банк» упростит выплаты в сфере переработки отходов

UPro, цифровой сервис компании Ubirator по эффективному управлению отходами в 74 регионах России, объявляет о завершении интеграции своей ERP‑системы (enterprise resource planning, внутренняя система управления предприятием) с «Точка Банк». Решение оптимизирует часть финансовых процессов для предприятий, которые работают со вторичными ресурсами (отходы, подлежащие вторичной переработке). Это пункты приема и заготовки металлолома, макулатуры, полимеров и других материалов. Об этом CNews сообщили представители Ubirator.

UPro и «Точка Банк» предлагают рынку единую экосистему для полного цикла работы с ломом и вторресурсами. UPro выступает системой учета, которая автоматизирует прием, взвешивание, оформление актов, отгрузок и складской учет. «Точка Банк» — это платформа для мгновенных выплат поставщикам с помощью номинального (виртуального) счета в контуре Upro с полной интеграцией в учетный процесс.

Техническое решение UPro и «Точка Банк» включает : быстрое подключение выплат благодаря использованию номинального счета; мгновенные платежи поставщикам через интерфейс UPro; выплаты физическим лицам без открытия расчетного счета — через Систему быстрых платежей (СБП) и банковские карты; сквозную автоматизацию от приёма сырья до выплаты; исключение ручного ввода данных и ошибок расчета; прозрачную отчетность и контроль финансовых потоков; соответствие требованиям ФНС и отраслевым нормативам.

«ERP‑система UPro позволяет вести и контролировать всю производственную и финансовую деятельность экопунктов и заготовительных предприятий в едином интерфейсе. Интеграция с Точка Банк выводит этот подход на новый уровень: учёт, документооборот и выплаты теперь доступны в одном окне — без необходимости переключаться между системами. Мы стремимся повысить прозрачность отрасли переработки. Когда регуляторные требования выполнены, а рутинные процессы автоматизированы, экологический бизнес может сосредоточиться на развитии», — сказал Никита Никишкин, основатель и генеральный директор Ubirator.

В рамках интеграции можно подключить дополнительные сервисы «Точка Банк»: расчетно‑кассовое обслуживание, электронный документооборот (ЭДО), комплаенсассистент по требованиям 115‑ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов...») и инструмент для распределения средств по фондам.

Также в UPro работает единое окно для всех финансов — мультибанкинг. Интерфейс объединяет все подключённые банки-партнеры, благодаря чему пользователи уходят от процедуры «отдельный банк для каждого платежа».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

