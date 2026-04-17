Компания «Северсталь-инфоком» внедрила собственную систему управления производством

Компания «Северсталь-инфоком» представила итоги внедрения собственной системы управления производством (MES). Об этом CNews сообщили представители «Северсталь-инфоком».

Руководитель программы проектов управления отраслевых решений «Северсталь-инфокома» Олег Пулик рассказал о завершении внедрения системы управления производством (MES) «Металлургия» на Череповецком металлургическом комбинате («ЧерМК», ключевой актив «Северстали»). Продукт вошел в перечень особо значимых проектов отраслевого ИЦК. Сегодня решение работает в трех производствах коксоаглодоменного производства: в коксохимическом, агломерационном и доменном. Зарубежная система QMet Danieli выведена из эксплуатации, управление всеми производственными функциями происходит в собственном программном обеспечении (ПО).

Система управления производством «Металлургия» координирует и синхронизирует производственные операции на всех участках производства — от выплавки стали до отгрузки готовой продукции клиентам. Она обеспечивает непрерывную связь между планированием, управлением, мониторингом и контролем в режиме реального времени. В ней ведется учет производственных и складских операций, отгрузки, поступления и перемещения продукции на складе, а также есть функция управления качеством.

В основе решения лежит гибкая Low-code платформа с инструментами ИИ, на базе которой создаются коробочные типовые решения для металлургической и смежных отраслей, дискретных и поточных производств. ИИ-инструменты и типовые сборки сокращают сроки и стоимость внедрений и тиражирования продукта, снижая совокупную стоимость владения (TCO) на входе в проект. Собственная дизайн-система и UI-kit соответствуют лучшим практикам построения высоконагруженных промышленных систем.

Система позволяет достичь следующих эффектов на производствах, в которых ранее не внедрялась система класса MES: сокращение затрат на ввод и получение информации на 30 %, повышение общей эффективности оборудования на 20 %, рост производительности на 5 %, снижение энергопотребления процессов на 10 %.

Кроме того, второй особо значимый проект компании в ИЦК «Металлургия», система интегрированного планирования (IPS) «Производственное планирование», внедрен в подразделении downstream и постепенно заменяет SAP APO. Система позволяет управлять прогнозом спроса, планированием продаж, операций и производства, а также выполнением заказа по цепочке от сталеплавильного производства до отгрузки готовой продукции.

«Мы гордимся тем, что оба продукта были успешно разработаны и запущены в эксплуатацию в сжатые сроки, и теперь их активно применяют сотрудники в цехах. Это большой шаг в направлении технологического суверенитета промышленности. Решения органично встроились в существующую ИТ-инфраструктуру благодаря применению передовой технологической основы, модульной и настраиваемой архитектуры, внутреннего сервиса для интеграций и полного соответствия стандартам защиты данных. Кроме того, наша платформа обладает потенциалом для развития силами собственных специалистов, что исключает зависимость от сторонних поставщиков и обеспечивает долгосрочную надежность и развитие корпоративных ИТ-сервисов. Отмечу, что решения «Северстали» востребованы не только в металлургии и горнодобывающей промышленности, но и в машиностроении, нефтехимии, химической, шинной и многих других сферах», — сказал Олег Лукьянов, руководитель управления отраслевых решений «Северсталь-инфокома».