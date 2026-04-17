Разделы

Бизнес
|

«Хи-Квадрат» и «Трамплин Электроникс» договорились о сотрудничестве

Компания «Хи-Квадрат», разработчик платформы для разработки приложений и сложных бизнес-систем Xsquare, стала партнером российской технологической компании «Трамплин Электроникс», создателя серверных процессоров «Иртыш».

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор «Трамплин Электроникс» Анатолий Корсаков и технический директор «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

Ранее «Хи-Квадрат» провел независимые производственные тесты, которые подвершили готовность процессоров «Иртыш C632» к работе с корпоративными системами. В ходе испытаний проверялась работоспособность системы при высокой нагрузке – более 20 тыс. пользователей и активных сессий одновременно. Время отклика системы составило 10-20 миллисекунд. Таким образом, процессор обеспечивает мгновенную обработку запросов без видимой задержки.

Илья Шилов, Consid: Рынок складской логистики постепенно уходит от зависимости от решений одного поставщика Цифровизация

«Наши процессоры работают на архитектуре LoongArch, поэтому одной из задач компании является развитие экосистемы, в том числе расширение пула партнеров, которые работают с LoongArch. «Хи-Квадрат» уже имеет компетенции работы с этой архитектурой. За счет развитых решений прикладного ПО они закроют программный стек, а заказчик – без проблем перенести свои информационные системы на отечественную платформу», – сказал генеральный директор «Трамплин Электроникс» Анатолий Корсаков.

«Серверные процессоры «Иртыш» можно назвать одними из самых перспективных на российском рынке, поскольку на базе этих отечественных чипов компании могут построить свою ИТ-инфраструктуру без потерь в производительности и надежности. При этом очень важно, что аппаратная часть корректно работает с программной – фактически бизнес получает полностью импортонезависимую цифровую экосистему, которая по техническим параметрам не уступает зарубежным аналогам, создаваемым на базе Intel или AMD», – сказал технический директор компании «Хи-Квадрат» Константин Ващенков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

