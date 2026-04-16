«МТС Ads Premium Video» запустила показ рекламы внутри платного контента

Компания «МТС Ads Premium Video» (входит в «МТС AdTech») предложил рекламодателям увеличить охваты за счет гибридной модели закупки рекламы на умных телевизорах. Благодаря интеграции «МТС Ads Premium Video» c «Иви», который предлагает подписку по сниженной цене с полным доступом к контенту при согласии на просмотр рекламы, рекламодатели смогут охватить в рамках одной кампании аудиторию с подпиской и без. Об этом CNews сообщил представитель «МТС Ads Premium Video».

Продукт Combo VOD позволяет демонстрировать рекламу и пользователям подписки с рекламой (SAVOD), и зрителям, которым демонстрируется бесплатный контент с рекламой (AVOD). Разместить видеоролик можно не только в бесплатных тайтлах, но и во всем каталоге, включая новинки. Новый продукт агрегирует инвентарь Connected TV, позволяя покупать рекламу на умных телевизорах и оценивать ее эффективность в режиме «единого окна».

Подписчики, выбирающие тариф с рекламой, — это новая аудитория, которая раньше была недоступна, так как покупала подписку в разных сервисах. Ядро аудитории продукта — зрители 25–44 лет с высоким уровнем дохода, проживающие в крупных городах.

Размещение в рамках Combo VOD осуществляется по модели CPM через «МТС Ads Premium Video». Рекламодателям доступен таргетинг (география, частота, категория контента, пол/возраст, доход, наличие детей), брендлифт-исследования для оценки эффективности кампании, а также нестандартные форматы — интерактивы (Microsite, Frame-roll, Extender и т. д.) и спецпроекты.

«Размещение рекламы в CTV — уже устойчивый тренд. Но прежде рекламные инструменты позволяли дотянуться только до "бесплатной" аудитории — зрителей, которые смотрят контент без подписки, а аудитория подписчиков долгое время оставалась недоступной для коммуникации. Combo VOD — ответ на меняющийся запрос рынка. Продукт предлагает рекламодателям находить целевую аудиторию независимо от модели потребления контента, охватывая и подписчиков с рекламой, и зрителей без подписки во всем контенте онлайн-кинотеатра, включая самые актуальные релизы. Мы также готовы расширять охват продукта Combo VOD и подключать новых партнеров, желающих работать по модели SAVOD», — сказала генеральный директор МТС Ads Premium Video Александра Стрелкова.