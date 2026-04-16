Centicore Group увеличила выручку в 2025 году на 182%

Centicore Group подвела финансовые итоги 2025 г: общая выручка группы компаний достигла 3,087 млрд руб., что превышает аналогичный показатель 2024 г. на 182%. Существенный рост был обеспечен расширением продуктового портфеля, развитием партнерств с ведущими технологическими компаниями, а также привлечением клиентов из новых для себя рынков.

На рост выручки также повлияло значительное усиление компетенций компании в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и интеллектуальной видеоаналитики. Centicore Group подписала партнерские соглашения с Positive Technologies, MWS AI и Just AI, а также заключила стратегическое партнерство с Visionlabs для развития решений на основе машинного обучения, видеоаналитики и предиктивного анализа.

Главная ценность компании ー это люди, благодаря которым Centicore Group продолжает развиваться и показывать устойчивый результат.

Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов
Андрей Арефьев, Pragmatic Tools: «Автобусный фактор» стал суровой реальностью для интеграторов Импортонезависимость

«2025 г. стал для Centicore Group годом масштабного роста и подтверждения выбранной стратегии. Мы не только расширяем бизнес и технологическую экспертизу, но и последовательно инвестируем в людей, которые помогают создавать результат каждый день. Для нас особенно важно, что финансовые достижения года сопровождались развитием внутреннего профессионального сообщества, отраслевой репутации и признанием одним из лучших работодателей по мнению ведущих HR-рейтингов», – сказал Евгений Богачёв, директор департамента управления ресурсом Centicore Group.

В 2026 г. компания продолжает развитие ИТ-направлений и технологических сервисов, накапливая компетенции в области разработки, аналитики, видеоаналитики и цифровых продуктов.

Другие материалы рубрики

Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях

Гигант российской микроэлектроники нарастил долги и получил убытки на миллиарды

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

ИТ на стройке: как вложиться с максимальной отдачей

Госпоставщик ИТ-решений из группы АФК «Система» получил убыток в 2,4 миллиарда

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще