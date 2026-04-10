Первый якутский спутник «Чолбон» покажет открытки с орбиты Земли

11 апреля первый якутский спутник «Чолбон» начнет трансляцию открыток в честь Недели космоса в России и 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили ректор Малой академии наук Якутии Василий Павлов и заместитель генерального конструктора Якутских космических систем Артем Мардин.

«Чолбон», что в переводе с якутского означает «звезда», на орбиту Земли вывела ракета-носитель «Союз 2.1б», запущенная с космодрома Восточный 28 декабря. Проект реализован Малой академией наук Якутии — региональным центром выявления и поддержки одаренных детей. Над созданием спутника Академия работала совместно с инженерами совместно с инженерами ООО «Якутские космические системы» и ООО «Спутникс» при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений республики и «Алроса».

«Чолбон» позволяет школьникам самостоятельно загружать программы на спутник и проводить собственные эксперименты в условиях космоса. С его помощью можно реализовывать и радиолюбительскую программу — со спутника уже передана первая телеметрия, ведутся регулярные передачи SSTV-открыток, аудиосообщений и изображений Земли. Сигнал доступен для радиолюбителей по всему миру.

Глава Якутии Айсен Николаев назвал успешный запуск первого якутского спутника историческим событием. Он также отметил, что для школьников республики запуск является подтверждением того, что самые смелые цели достижимы. «Теперь школьники и студенты Якутии получили возможность загружать собственные программы на спутник и проводить оригинальные эксперименты в условиях космоса. Этот успех наглядно показывает, что инвестиции в образование, науку и молодёжь формируют технологическое будущее республики и всей страны», – сказал глава республики.

«С борта космического аппарата периодически ведется передача открыток при помощи протокола SSTV, звуковых сообщений, фотографий и телеметрии», – сказал Василий Павлов.

13 и 15 февраля, в День родного языка и письменности Республики Саха (Якутия) со спутника состоялась первая трансляция SSTV-открыток. Вторая трансляция изображений, посвященная Международному женскому дню, состоялась 8 марта. Открытки, нарисованные учащимися 1–6 классов Октемского национального образовательного центра имени М. Е. Николаева, транслировались со спутника с 7 по 9 марта 2026 г.

«Очередную трансляцию открыток мы планируем вести в течение трех суток. Со спутника с 11 по 12 апреля будут передаваться рисунки детей Амгинского улуса Якутии, а затем будут транслироваться изображения объектов Института космофизических исследований и аэрономии имени Юрия Георгиевича Шафера СО РАН», – сказал Артем Мардин.

В республике планируют к реализации новые аэрокосмические проекты, имеющие прикладное значение для аграрного сектора, мониторинга паводковой и пожароопасной ситуации в регионе.