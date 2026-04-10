«Лаборатория Касперского»: 78% россиян берут на себя заботу о цифровой безопасности близких

Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни — вместе с этим растёт и значимость онлайн-безопасности, в том числе в заботе о близких. Это подтверждают результаты исследования «Цифровая забота и культура кибербезопасности», в рамках которого «Лаборатория Касперского» изучала, насколько пользователи вовлечены в вопросы цифровой безопасности своих близких, какую помощь они оказывают и с какими задачами сталкиваются чаще всего. Согласно полученным данным, большинство россиян (78%) чувствуют ответственность за безопасность близких в цифровой среде и помогают им решать вопросы, связанные с использованием устройств и онлайн-сервисов.

О ком из близких заботятся. В основном россияне помогают с вопросами относительно интернета и цифровых устройств членам семьи: 44% — родителям, 28% — детям или внукам, 25% — супругам или партнёрам, 16% — бабушке или дедушке. Кроме того, каждый пятый (22%) консультирует по цифровым вопросам своих друзей. Чаще всего помогают при личной встрече (73%), 51% — берут устройство для настройки к себе, 48% — объясняют всё, что нужно, голосом по телефону, 17% — по видеосвязи, 16% — делают пошаговые инструкции на бумаге.

С чем именно помогают. Чаще всего россияне объясняют близким, как пользоваться сервисами, устанавливать и обновлять приложения и ПО, а также помогают проводить цифровую уборку — по 61%. Также в числе распространённых запросов — настройка нового устройства (58%), помощь при совершении онлайн-покупок (55%) и создание аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях (51%).

«Сегодня забота о цифровой безопасности близких стала такой же естественной, как и забота об их здоровье или благополучии. Мы видим, что большинство респондентов — около 80% — помогают родным увереннее чувствовать себя в интернете. Это важный и обнадёживающий тренд: чем выше цифровая грамотность, тем проще распознавать мошеннические схемы и не поддаваться на уловки злоумышленников, — сказала Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса „Лаборатории Касперского“. — Чтобы максимально снизить риск пострадать от киберугроз, важно не только регулярно повышать уровень осведомлённости, но и использовать надёжные защитные решения на всех устройствах — от смартфонов до компьютеров».

Чтобы помочь близким безопасно пользоваться цифровыми сервисами, «Лаборатория Касперского» рекомендует: рассказать им о базовых правилах кибергигиены: скачивать приложения только из официальных источников, не передавать коды подтверждения и пароли третьим лицам, использовать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где можно это сделать; помочь установить на все используемые устройства защитное решение, например, Kaspersky Premium.