«Лаборатория Касперского»: 78% россиян берут на себя заботу о цифровой безопасности близких

Цифровые сервисы стали неотъемлемой частью повседневной жизни — вместе с этим растёт и значимость онлайн-безопасности, в том числе в заботе о близких. Это подтверждают результаты исследования «Цифровая забота и культура кибербезопасности», в рамках которого «Лаборатория Касперского» изучала, насколько пользователи вовлечены в вопросы цифровой безопасности своих близких, какую помощь они оказывают и с какими задачами сталкиваются чаще всего. Согласно полученным данным, большинство россиян (78%) чувствуют ответственность за безопасность близких в цифровой среде и помогают им решать вопросы, связанные с использованием устройств и онлайн-сервисов.

О ком из близких заботятся. В основном россияне помогают с вопросами относительно интернета и цифровых устройств членам семьи: 44% — родителям, 28% — детям или внукам, 25% — супругам или партнёрам, 16% — бабушке или дедушке. Кроме того, каждый пятый (22%) консультирует по цифровым вопросам своих друзей. Чаще всего помогают при личной встрече (73%), 51% — берут устройство для настройки к себе, 48% — объясняют всё, что нужно, голосом по телефону, 17% — по видеосвязи, 16% — делают пошаговые инструкции на бумаге.

С чем именно помогают. Чаще всего россияне объясняют близким, как пользоваться сервисами, устанавливать и обновлять приложения и ПО, а также помогают проводить цифровую уборку — по 61%. Также в числе распространённых запросов — настройка нового устройства (58%), помощь при совершении онлайн-покупок (55%) и создание аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях (51%).

«Сегодня забота о цифровой безопасности близких стала такой же естественной, как и забота об их здоровье или благополучии. Мы видим, что большинство респондентов — около 80% — помогают родным увереннее чувствовать себя в интернете. Это важный и обнадёживающий тренд: чем выше цифровая грамотность, тем проще распознавать мошеннические схемы и не поддаваться на уловки злоумышленников, — сказала Марина Титова, директор департамента потребительского бизнеса „Лаборатории Касперского“. — Чтобы максимально снизить риск пострадать от киберугроз, важно не только регулярно повышать уровень осведомлённости, но и использовать надёжные защитные решения на всех устройствах — от смартфонов до компьютеров».

Чтобы помочь близким безопасно пользоваться цифровыми сервисами, «Лаборатория Касперского» рекомендует: рассказать им о базовых правилах кибергигиены: скачивать приложения только из официальных источников, не передавать коды подтверждения и пароли третьим лицам, использовать сложные пароли и включать двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где можно это сделать; помочь установить на все используемые устройства защитное решение, например, Kaspersky Premium.

Другие материалы рубрики

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
