«Финлид» запустил мониторинг рисков по клиентской базе бухгалтеров

«Финлид» от «Точка Банк» запустил cервис «Контроль» — инструмент для мониторинга и контроля рисков по клиентской базе бухгалтера. Он помогает отслеживать изменения по счетам клиентов в режиме реального времени и «сигналит» о рисках по мере их возникновения. Новое решение фиксирует не только текущее состояние, а именно динамику — что изменилось и когда, помогает реагировать до того, как ситуация требует срочного вмешательства. Об этом CNews сообщил представитель «Точка Банка».

У любой компании могут возникать ситуации, требующие быстрой реакции — особенно в таких отраслях, как торговля, строительство и услуги. Пропущенная блокировка счёта или нарастающий риск по 115-ФЗ может привести к финансовым потерям и репутационным последствиям как для клиента, так и для бухгалтерской компании.

«Контроль» отслеживает две категории, где особенно важна быстрота реакции бухгалтера: риски по 115-ФЗ (низкий, средний, высокий уровень) и блокировки счетов (наложение, снятие, изменение суммы). Движения в них напрямую влияют на работу бизнеса. Сейчас же при любом изменении бухгалтер получает уведомление в интерфейсе и по email. Частоту мониторинга можно настроить: мгновенные уведомления, ежедневные или еженедельные отчёты.

Решение работает как единый слой мониторинга. Сервис не создаёт новые источники данных, а анализирует уже доступную информацию (включая данные регуляторов и внутренний антифрод банка) и делает изменения видимыми для пользователя в одном интерфейсе.

Ранее бухгалтеры отслеживали такие изменения вручную через сторонние сервисы и официальные источники. О проблемах часто узнавали постфактум или от клиента, операции по счетам уже были проведены.

«Когда клиентов становится много, ручной контроль начинает давать сбои – появляются “слепые зоны”, где риск уже вырос, но ещё не был замечен. Мы увидели эту боль клиентов и предложили решение, чтобы заранее информировать о таких изменениях, предупреждать бухгалтера и помогать вовремя на них реагировать. Сейчас бухгалтер мгновенно видит критическую ситуацию», — отметили в команде сервиса «Финлид» от «Точка Банка».

На главном экране есть виджеты с цветовой индикацией и счётчиками изменений. Красный — высокий риск хотя бы по одному клиенту, жёлтый — средний, высоких нет, зелёный — всё на низком. История изменений хранится до шести месяцев, обновление данных происходит каждые 10 минут.

«Мы видим, что у бухгалтеров растёт нагрузка, а вместе с ней и цена ошибки. Пропущенные сигналы могут привести к напряжению в отношениях с клиентом и стоить клиенту денег. Для нас было важно сделать решение, которое берёт часть контроля на себя и даёт опору и уверенность бухгалтеру, что важные изменения не останутся незамеченными. Для предпринимателя же такой подход означает более предсказуемую работу, так как риски видны раньше, а значит, их можно отработать до того, как они повлияют на бизнес. Вероятность операционных сбоев кратко снижается», — сказал Дмитрий Почивалин, лидер решений для автоматизации бухкомпаний в сервисе «Финлид» от «Точка Банка».

В ближайшее время планируется расширение функциональности сервиса «Контроль», в него будет добавлена возможность мониторинга изменений в ЕГРЮЛ, сроков ЭЦП и патентов, ошибок интеграции с «1С», налоговых параметров и других факторов, влияющих на устойчивость бизнеса.

Запуск «Контроля» усиливает «Финлид» как сервис, который помогает автоматизировать рутинные процессы для бухгалтеров. Задачи контроля, управления рисками и операционной устойчивости решаются в одном интерфейсе.