Курганцы могут получить «космические» номера

Жители Курганской области в преддверии Дня космонавтики могут получить номера телефонов с комбинациями, посвященными космосу. «МегаФон» добавил на витрину онлайн-магазина сочетания с цифрами 1204, отсылающими к дате старта Юрия Гагарина, а также 1440 — это число витков, совершенных первым искусственным спутником Земли. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря красивому номеру появляется возможность зафиксировать важную дату или личный символ прямо в контактах. На сайте оператора доступен интеллектуальный поиск по шаблонам: достаточно ввести любимое число, выбрать красивый «хвост» из последних четырех цифр или загрузить специальную маску. Система фильтрует свободные варианты, позволяя найти сочетание, которое имеет значение для клиента.

Аналитика по Курганской области раскрывает устойчивые предпочтения аудитории. Красивыми номерами заметно чаще интересуются мужчины. Их доля стабильно составляет почти 70%, тогда как женщины — 30%. Примечательно, что аудитория услуги «взрослеет»: за последний год число покупателей в возрастной группе 35–44 лет приросло на 37%, а 45-54 — на 19%. Эксперты связывают это с тем, что зрелые клиенты все чаще воспринимают номер телефона как элемент личного бренда или деловой визитки, ценя порядок и узнаваемость.

Хитом продаж остаются «бронзовые» комбинации — их выбирают 73% клиентов, находя в них оптимальный баланс между запоминаемостью и ценой. На втором месте уверенно располагаются «серебряные» номера с долей 22%. Далее идут «золотые» и «платиновые» вариации для тех, кто ищет максимальную статусность и уникальность.

«Каждый из жителей Курганской области имеет возможность выбрать номер с важным для себя сочетанием цифр. В преддверии Дня космонавтики абоненты могут стать частью истории и связать номер, который называют регулярно, с космической темой. Выбранное сочетание всегда будет напоминать о звездах и неограниченных возможностях человека», — сказал директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Приобрести запоминающийся номер можно на официальном сайте «МегаФона» или в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.