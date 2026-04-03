Операционные системы «Альт» будут работать на мобильных устройствах MIG

Компания «Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Mobile Inform Group (MIG), российский разработчик и производитель корпоративных мобильных устройств, объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.

Сотрудничество предусматривает совместные тестирования и развертывание операционной системы «Альт Мобильный» на мобильных устройствах MIG.

Стороны уже приступили к практической работе.

Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО», отметила: «Мы уже начали адаптировать операционную систему «Альт Мобильный» под планшеты MIG. В дальнейшем планируем оптимизировать ОС для смартфонов. Такие комплексные решения будут использоваться в промышленной сфере, нефтегазовой отрасли, а также в других секторах, где требуются надежные мобильные решения с отечественным программным обеспечением».

Анна Манцветова, коммерческий директор MIG, подчеркнула практическую пользу соглашения для бизнеса: «Наше сотрудничество с «Базальт СПО» позволяет предложить заказчикам комплексные решения для оптимизации бизнес-процессов. Это смартфоны и планшеты для полевых сотрудников, инженеров и инспекторов, а также панельные компьютеры для управления и мониторинга станков ЧПУ и других производственных операций».

В ближайшее время компании представят первый совместный продукт — промышленные планшеты MIG под управлением операционной системы «Альт Мобильный». Решения будут ориентированы на корпоративных заказчиков в промышленности, нефтегазовом секторе и других отраслях, где требуются надежные мобильные рабочие станции с отечественным ПО.