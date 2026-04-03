Операционные системы «Альт» будут работать на мобильных устройствах MIG

Компания «Базальт СПО», производитель системного и инфраструктурного ПО на базе собственной платформы разработки, и Mobile Inform Group (MIG), российский разработчик и производитель корпоративных мобильных устройств, объявили о подписании соглашения о сотрудничестве.

Сотрудничество предусматривает совместные тестирования и развертывание операционной системы «Альт Мобильный» на мобильных устройствах MIG.

Стороны уже приступили к практической работе.

Евгения Крынина, коммерческий директор «Базальт СПО», отметила: «Мы уже начали адаптировать операционную систему «Альт Мобильный» под планшеты MIG. В дальнейшем планируем оптимизировать ОС для смартфонов. Такие комплексные решения будут использоваться в промышленной сфере, нефтегазовой отрасли, а также в других секторах, где требуются надежные мобильные решения с отечественным программным обеспечением».

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать
Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать Телеком

Анна Манцветова, коммерческий директор MIG, подчеркнула практическую пользу соглашения для бизнеса: «Наше сотрудничество с «Базальт СПО» позволяет предложить заказчикам комплексные решения для оптимизации бизнес-процессов. Это смартфоны и планшеты для полевых сотрудников, инженеров и инспекторов, а также панельные компьютеры для управления и мониторинга станков ЧПУ и других производственных операций».

В ближайшее время компании представят первый совместный продукт — промышленные планшеты MIG под управлением операционной системы «Альт Мобильный». Решения будут ориентированы на корпоративных заказчиков в промышленности, нефтегазовом секторе и других отраслях, где требуются надежные мобильные рабочие станции с отечественным ПО.

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Китайский производитель роботов ищет специалистов с зарплатой $18 миллионов

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

Школьники теряют навыки мышления и правописания из-за постоянного использования нейросетей

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

Производители электроники раскритиковали законопроект об ИИ. Из-за него будут проблемы у смартфонов, ноутбуков и ТВ

Техника

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Обзор смартфона RIKOR NEURO S5 — первый тест в России

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд
Показать еще
