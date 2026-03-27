Тюменцы смогут использовать ИИ-ассистентов для учебы и создания изображений

МТС объявляет о запуске новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений – «ИИ-Ментора» и «ИИ-Генератора». Также в чат-боте появилась функция обработки файлов внутри трех сценариев. Теперь файлы, фото или скриншоты можно загрузить в сценарии «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в «ИИ-Ментора» по соответствующей тематике. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ранее чат-бот в молодежном тарифе РИИЛ мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб.

Для создания изображения «ИИ-Генератору» достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Еще один ассистент, «ИИ-Ментор», создан для эффективного усвоение информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов, концепций. Тот же принцип соблюдается при подготовке к тесту или контрольной работе. Если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, ИИ-Ментор сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы доходчиво. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть точки роста при подготовке в случае допущенных ошибок и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. Ментор может как проверить написанную работу, так и подобрать выжимку для повторения, стимулируя ученика на самостоятельное повторение с удобным инструментом.

«Искусственный интеллект все чаще становится востребованным виртуальным помощником среди молодежи. Мы увидели высокий интерес к ранее запущенным сервисам – ИИ-тренеру, ИИ-стилисту, ИИ-ассистенту ментальной поддержки и разработали еще два новых, связанных с учебным процессом. По данным НИУ ВШЭ, сегодня около 90% студентов и более 60% школьников в России используют нейросети для учебы. Уверены, что наши современные технологии помогут повысить интерес молодежи к образовательной программе, научиться быстро систематизировать информацию и экономить время при изучении материала», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее, ИИ-ассистент МТС может помочь с задачей усвоения и структуризации учебного материала в течение четверти или семестра.