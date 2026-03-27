«Мультифактор» обеспечила отказоустойчивость своих сервисов при помощи «Турбо Облака»

Российская компания «Мультифактор», разработчик ИБ- и ИТ-решений для безопасной и стабильной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса, перенесла инфраструктуру в «Турбо Облако». Об этом CNews сообщил представитель «Турбо Облака».

Флагманский продукт, система двухфакторной аутентификации и контроля доступа, защищает доступ к корпоративным системам сотен заказчиков, включая крупные предприятия и госструктуры. С расширением продуктовой линейки потребовалась облачная платформа с доступностью 99,98%, способная выдерживать пиковые нагрузки без сбоев и снизить нагрузку на собственную техническую команду.

Вместо самостоятельного обслуживания сложной ИТ-инфраструктуры Мультифактор передал ее «Турбо Облаку». Провайдер развернул виртуальную среду по модели IaaS, выделив отдельный защищённый контур для работы с персональными данными в соответствии с 152‑ФЗ. Миграция прошла незаметно для пользователей — без остановки сервисов.

Освободившись от рутинного администрирования, команда «Мультифактор» перенаправила ресурсы на развитие продуктов: внедрение DevOps, ускорение выпуска обновлений и оперативное реагирование на запросы заказчиков. Сотрудничество позволило оптимизировать затраты на ИТ‑обслуживание и повысить надёжность сервисов без привлечения дополнительного персонала.

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», сказал: «Для нас сотрудничество с «Мультифактор» — это не просто размещение инфраструктуры, а партнерство с разработчиком, который задает высокие стандарты в области кибербезопасности. Мы предоставили не только техническую платформу, но и экспертизу, которая позволила команде клиента сконцентрироваться на ключевой задаче — развитии собственных продуктов. Уверен, что такой подход становится новой нормой для технологических компаний, где облачный провайдер выступает надежным технологическим фундаментом для масштабирования бизнеса».

Валерий Аблеков, технический директор компании «Мультифактор», отметил: «Заказчики компании довольны работой нашей системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа «Мультифактор», ее стабильностью и качеством сервиса, а это для нас — самое главное. Благодаря уверенной, стабильной работе «Турбо Облака», наша техническая команда уделяет достаточное время всем бизнес-процессам».