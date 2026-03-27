3Logic Group и «Софтлайн» поставили серверное решение компании «Инсека»

3Logic Group, российский дистрибьютор ИТ-оборудования, совместно с «Софтлайн», поставщиком ИТ-решений и услуг, поставили серверное оборудование компании «Инсека», специализирующейся на обучении и практической подготовке специалистов по кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

В рамках проекта заказчику передан сервер Crusader Squire 1245R в форм-факторе 1U на базе процессоров AMD, с высокопроизводительной подсистемой памяти и корпоративными SSD-накопителями. Решение ориентировано на выполнение ресурсоемких задач и обеспечивает необходимый уровень отказоустойчивости и масштабируемости.

Поставленное оборудование будет использоваться для развития образовательной и технологической платформы компании, включая моделирование киберугроз, проведение практических занятий и отработку сценариев реагирования на инциденты. Проект реализовывается при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«Проект потребовал точного подбора конфигурации под задачи, связанные с высокой вычислительной нагрузкой и параллельной работой множества пользователей. В результате удалось сформировать решение, которое обеспечивает необходимый уровень производительности и гибкости для дальнейшего развития», — сказал Павел Филин, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.

«В рамках проекта нам было важно предложить решение, которое не только соответствует текущим задачам заказчика, но и закладывает основу для дальнейшего роста инфраструктуры. Совместная работа с партнером позволила реализовать поставку в оптимальные сроки и с учётом всех технических требований», — отметили в компании «Софтлайн».

«При выборе инфраструктуры мы ориентировались на возможность масштабирования и поддержку практических сценариев обучения. Реализованный проект позволяет нам расширять количество одновременно работающих сред и повышать реалистичность учебных задач», — отметили в компании «Инсека».

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/