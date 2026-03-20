SberPay помог жителям СЗФО совершить более 171 млн покупок за год

Количество платежей с помощью сервиса SberPay в Северо-Западном федеральном округе за 2025 г. превысило 171,2 млн операций, что на 47% больше, чем за весь 2024 г. Об этом CNews сообщил представитель Сбербанка.

Лидером по количеству транзакций стал Санкт-Петербург. Жители Северной столицы совершили 91,7 млн операций в прошлом году. На Петербург приходится и крупнейшая доля от объёма платежей, также в лидерах — Вологодская, Ленинградская и Калининградская области.

По статистике «Сбера», за прошлый год обороты по альтернативным способам оплаты (включая SberPay) по всей России превысили 5 трлн руб.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, сказал: «Цифровизация стирает лишние барьеры между желанием и действием. SberPay — в этом смысле очень человечный сервис, ведь он подстраивается под ритм и образ каждого человека — для одних важно, чтобы транзакции были мгновенными, для других принципиально разнообразие методов оплаты. И SberPay дает эту свободу не через навязывание единственно верного сценария, а через уважение к привычкам человека».

Сервис SberPay включает ряд платёжных методов: онлайн-оплату в один клик без ввода данных банковской карты, оплату с помощью NFC для пользователей смартфонов с Android, а также инновационную «Оплату улыбкой» по биометрии.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/