«Ростелеком» расширил систему видеонаблюдения в Тюмени

«Ростелеком» интегрировал в «Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения Тюменской области» более 800 умных камер на 130 объектах: во дворах, скверах и площадях. Видеопоток передается в информационную систему круглосуточно, что позволяет городским службам оперативно реагировать на происшествия.

Максим Афанасьев, глава Тюмени, сказал: «За первые два месяца 2026 г. благодаря единой автоматизированной системе контроля “Безопасный город“ выявлено 218 административных правонарушений. Среди них 6 случаев распития алкоголя в общественных местах, 157 нарушений запрета курения табака и два — мелкого хулиганства. В дежурную часть управления МВД выведено 738 камер, оснащенных функцией биометрического распознавания лиц. Из них 662 устройства расположены в Тюмени, остальные 76 — в области. Благодаря этой системе задержано 26 человек находящихся в розыске, из них 13 — в федеральном, а также 12 машин, которые были в розыске».

Интеллектуальные устройства оснащены высококачественными объективами с оптическим и цифровым приближением для максимальной детализации изображения. Камеры бесперебойно работают в любых климатических условиях, выдерживая перепады температуры от -40 °C до +50 °C. В темное время суток оборудование автоматически переключается на ночной режим с инфракрасной подсветкой, обеспечивая четкую видимость на расстоянии 50 метров.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком», отметил: «Расширение системы видеонаблюдения в Тюмени — важный шаг в цифровизации городской инфраструктуры. Над этим проектом трудилась большая команда наших технических специалистов, которые провели настройку оборудования и программного обеспечения. Смонтировано 698 камер в тюменских скверах и парках и 136 — во дворах жилых домов. “Ростелеком“ готов и дальше сотрудничать с властями, чтобы сделать город и область еще более безопасными и комфортными».

Камеры установлены «Ростелекомом» по контракту с муниципальным казенным учреждением «Комитет по информатизации города Тюмени».

Возможности применения интеллектуального видеонаблюдения «Ростелекома» не ограничиваются только контролем общественных пространств. Кроме обеспечения безопасности систему применяют в коммунальном хозяйстве для оценки качества уборки дворов. В промышленности, госучреждениях, спортивных, досуговых и коммерческих организациях функционал камер используют для отслеживания потока клиентов и наблюдения за обстановкой в онлайн-режиме.