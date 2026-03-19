МТС ускорила мобильный интернет в поселке энергетиков

МТС улучшила покрытие мобильной сети в поселке Ясногорск Оловяннинского округа. Благодаря запуску дополнительного телеком-оборудования на треть увеличилась скорость мобильного интернета и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия обновленной сети центральные и отдаленные жилые районы Ясногорска, а также школа, детские сады, районная больница, культурно-досуговый центр, социальные и спортивные учреждения, магазины и офисные помещения. Качественная связь позволит больше узнать об уникальных местах и объектах, например, крупнейшей тепловой электростанции в регионе Харанорской ГРЭС, а путешественникам проложить маршрут к туристическим объектам края.

Дашбордами уже никого не удивишь — бизнесу нужны прогнозы и рекомендации
цифровизация

Новое качество связи МТС также позволяет общаться при помощи голосовых вызовов через интернет по технологии VoLTE и одновременно загружать контент, отправлять сообщения в соцсетях. Доступ к VoLTE можно активировать в настройках телефона.

«Мы развиваем сетевую инфраструктуру в регионе и улучшаем качество связи, уделяя внимание локациям с активным потреблением трафика. Так, недавно мы провели работы и добавили скорость мобильного интернета в поселках Ключевский, Хохотуй и городах Краснокаменск и Могоча, чтобы жители гости края, всегда оставались на связи с близкими и друзьями. Быстрый интернет способствует развитию региона во многих сферах, от производственного сектора до внутреннего туризма», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/