S7 Cargo и RWB запускают электронные авианакладные для перевозок по России

S7 Cargo (входит в состав S7 Group) и RWB (объединенная компания Wildberries&Russ) подписали соглашение, в рамках которого договорились с 1 апреля 2026 г. перевозить товары компании по России с использованием электронного перевозочного документа. Решение позволит минимизировать бумажный документооборот и перевести значительную часть данных в цифровой формат.

Компании начнут тестировать все процессы, связанные с оформлением электронных авианакладных, заблаговременно — до начала действия новых правил в области цифровизации транспорта. С 1 сентября 2026 г. вступит в силу Федеральный закон №140-ФЗ, который обязывает отрасль грузоперевозок применять электронные перевозочные документы.

Внедрение цифровых документов обеспечит более быструю обработку грузов, повысит прозрачность логистики и поможет соответствовать передовым отраслевым практикам.

Переход на ЭДО в рамках сотрудничества будет поэтапным. С 1 апреля применение электронной авианакладной предусматривается только для грузовых рейсов. Начиная с 1 сентября 2026 г., действие цифровых решений будет распространено на перевозки товаров маркетплейса на пассажирских рейсах авиакомпании S7 Airlines.

Это позволит также поддержать экосистемные направления, в том числе динамично развивающийся «Ресейл» — площадку для частных продаж, позволяющую клиентам реализовывать товары друг другу с использованием инфраструктуры маркетплейса, и WB Track — сервис доставки посылок между пунктами выдачи заказов для частных отправлений.

S7 Cargo обеспечивает круглогодичную доставку товаров в отдаленные и социально значимые северные города и города Дальнего Востока (Норильск, Магадан, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Анадырь, Певек и другие) с 2022 г.

Суммарно с 2022 г. авиакомпанией S7 Airlines было выполнено порядка 1,6 тыс. грузовых рейсов, доставлено более 30 тыс. тонн грузов, что эквивалентно примерно 40 млн товаров. В 2025 г. компании перешли на прямое сотрудничество, что позволяет сторонам синхронизировать усилия для обеспечения бесперебойной доставки товаров маркетплейса и развивать совместные инфраструктурные и продуктовые проекты.