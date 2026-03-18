Artgen Seed Fund и Brainbox.vc инвестируют 15 млн руб. в цифровую экосистему ухода за пожилыми людьми «Долгожитель»

Artgen Seed Fund, посевной венчурный фонд компании «Артген биотех», предоставит конвертируемый займ на 6 млн руб. проекту «Долгожитель» — цифровой платформе, формирующей инфраструктуру рынка услуг по уходу за пожилыми людьми. Организатором данного инвестиционного раунда выступила краудинвестинговая платформа brainbox.vc. Через нее частные инвесторы также получают возможность инвестировать в проект на общую сумму в размере 9 млн руб. Таким образом, общий объем раунда составит 15 млн руб. Artgen Seed Fund выступает лид-инвестором сделки. Об этом CNews сообщили представители «Артген биотех».

«Долгожитель» — цифровая платформа, формирующая инфраструктуру рынка услуг ухода за пожилыми людьми. Сервис объединяет семьи, пансионаты и сервисные компании, позволяя пользователям находить, сравнивать и организовывать уход через единый цифровой интерфейс.

По данным компании, платформа демонстрирует около 25% среднемесячного роста выручки и обрабатывает более 8 тыс. заявок в год. Команда проекта ранее занималась созданием и масштабированием e-commerce бизнеса с оборотом более 2 млрд руб.

Привлеченные средства будут направлены на развитие технологической платформы «Долгожитель», расширение партнерской сети и масштабирование сервиса на формирующемся рынке сервисов долгосрочного ухода.

По данным Росстата, численность населения России в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 14,6 млн человек на начало 1990 г. до 25,8 млн человек на начало 2025 г. — с 9,9% до 17,7% от общей численности населения. Согласно демографическим прогнозам к 2035–2045 гг. доля людей старше 65 лет превысит четверть населения страны.

По данным РБК, общий адресуемый рынок услуг долговременного ухода в России Минтруд оценивает примерно в 330 млрд руб. в год, включая государственное финансирование и частные платежи. Потенциальная потребность в услугах долговременного ухода оценивается примерно в 3 млн российских пенсионеров старше 60 лет, из которых около 600 тыс. человек нуждаются в постоянном стационарном проживании.

«Рынок частных пансионатов в России — это уже 30 млрд руб. в год, 50 тыс. мест и только вершина айсберга. Но главная проблема не в цифрах, а в людях: семьи в стрессе ищут варианты вслепую, а пансионаты простаивают. Мы строим сервис, где гарантированное заселение становится нормой, а не лотереей. Рост интернет-запросов на 30% за два года подтверждает: рынок созрел для прозрачных решений», — сказал Алексей Анико, основатель платформы «Долгожитель».

«Мы видим формирование нового сегмента на стыке медицины, социальных сервисов и цифровых технологий. Такие проекты создают инфраструктуру будущего рынка. Наша цель как инвестора - не только финансировать команды, но и помогать им внедрять решения в практическое здравоохранение и масштабировать бизнес», – сказал Артур Исаев, основатель и председатель совета директоров «Артген биотех».

«Мы наблюдаем растущий интерес частных инвесторов к технологическим компаниям, работающим в социально значимых сегментах экономики. Наша задача - дать частным инвесторам возможность участвовать в таких сделках и поддерживать команды, которые строят масштабируемые платформенные решения», — отметил Альберт Алиев, основатель brainbox.vc.