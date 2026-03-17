BSS обновила продукт «Речевая аналитика»

Компания BSS, российский разработчик диалоговой платформы Digital2VerbAI на базе искусственного интеллекта, дополнила флагманский продукт «Речевая Аналитика» рядом актуальных и востребованных возможностей, усиливающих управление клиентским опытом.

В новой версии речевой аналитики реализовано каскадное промптирование в LLM-задачах. Теперь аналитики могут строить многоуровневые цепочки запросов к языковым моделям, последовательно уточняя контекст и углубляя анализ.

А ещё добавлена возможность учёта контекста. ИИ теперь учитывает не только текст диалога, но и служебные атрибуты — например, признак повторного обращения клиента, или любые внешние метаданные из CRM, WFM и пр. систем, а также атрибуты, ранее полученные от самой LLM. Эта функция позволяет существенно расширить глубину анализа и вариации проверки зависимостей между самыми разными данными. Например, оценить влияние графика и формата работы оператора на выполнение им показателей эффективности.

«Новая версия речевой аналитики — это переход к новой активной стадии управления клиентским опытом. Когда ИИ учитывает чёткие метаданные вроде признака повторного звонка, он перестаёт быть «слепым» анализатором текста и начинает понимать контекст взаимодействия. Это позволяет не просто констатировать проблему, а давать оператору персонализированные рекомендации: например, «клиент уже звонил по этой теме — уточните, решена ли его проблема полностью», — отметила Анна Ивлева, владелец продукта «Речевая Аналитика» компании BSS.

Для оптимизации работы с большими массивами данных упрощена валидация поисковых запросов за счёт функции предварительной проверки работоспособности без сохранения — специалист мгновенно видит, корректно ли сработает условие поиска.

В части оценки качества обслуживания добавлен гибкий механизм подсчёта баллов в оценочных картах, работающий с дробными значениями. Для визуального комфорта реализована цветовая палитра тегов.

Проведена большая работа в части улучшения UI/UX. Транскрипции диалогов теперь отображаются в формате мессенджера с разделением реплик оператора и клиента — это ускоряет анализ и снижает когнитивную нагрузку аналитиков. Также улучшен визуальный вид табличных отчетов в конструкторе отчётов, дашбордов модуля «Контактный центр», переработан дизайн системного меню.