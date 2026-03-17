BSS обновила продукт «Речевая аналитика»

Компания BSS, российский разработчик диалоговой платформы Digital2VerbAI на базе искусственного интеллекта, дополнила флагманский продукт «Речевая Аналитика» рядом актуальных и востребованных возможностей, усиливающих управление клиентским опытом.

В новой версии речевой аналитики реализовано каскадное промптирование в LLM-задачах. Теперь аналитики могут строить многоуровневые цепочки запросов к языковым моделям, последовательно уточняя контекст и углубляя анализ.

А ещё добавлена возможность учёта контекста. ИИ теперь учитывает не только текст диалога, но и служебные атрибуты — например, признак повторного обращения клиента, или любые внешние метаданные из CRM, WFM и пр. систем, а также атрибуты, ранее полученные от самой LLM. Эта функция позволяет существенно расширить глубину анализа и вариации проверки зависимостей между самыми разными данными. Например, оценить влияние графика и формата работы оператора на выполнение им показателей эффективности.

«Новая версия речевой аналитики — это переход к новой активной стадии управления клиентским опытом. Когда ИИ учитывает чёткие метаданные вроде признака повторного звонка, он перестаёт быть «слепым» анализатором текста и начинает понимать контекст взаимодействия. Это позволяет не просто констатировать проблему, а давать оператору персонализированные рекомендации: например, «клиент уже звонил по этой теме — уточните, решена ли его проблема полностью», — отметила Анна Ивлева, владелец продукта «Речевая Аналитика» компании BSS.

Для оптимизации работы с большими массивами данных упрощена валидация поисковых запросов за счёт функции предварительной проверки работоспособности без сохранения — специалист мгновенно видит, корректно ли сработает условие поиска.

Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия
Эльман Бейбутов, UserGate: Самый быстрый путь внедрения не имеет ничего общего с построением архитектуры сетевого доверия Безопасность

В части оценки качества обслуживания добавлен гибкий механизм подсчёта баллов в оценочных картах, работающий с дробными значениями. Для визуального комфорта реализована цветовая палитра тегов.

Проведена большая работа в части улучшения UI/UX. Транскрипции диалогов теперь отображаются в формате мессенджера с разделением реплик оператора и клиента — это ускоряет анализ и снижает когнитивную нагрузку аналитиков. Также улучшен визуальный вид табличных отчетов в конструкторе отчётов, дашбордов модуля «Контактный центр», переработан дизайн системного меню.

Другие материалы рубрики

Андрей Нисанов, «ФосАгро»: «Мы не ошиблись с выбором» — о переходе с Oracle EBS на Global ERP

Хакеры украли исходный код шведских «Госуслуг» и раздают его бесплатно

Дмитрий Беляев: Современные SOAR-решения автоматизируют до 70–90% рутинных шагов

Россиянам блокируют iPhone и iPad через вредоносные «клоны» Telegram якобы для обхода замедлений

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Хирургия будущего: какие операции уже выполняют роботы

Решения для домашнего ухода от Dreame: умный стайлер AirStyle Pro HI и LED-маска Chrona Photon

Сравнение онлайн-кинотеатров 2026: битва самых популярных стриминговых платформ

Показать еще

Наука

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/