В ОЭЗ Москвы открылся новый сборочно-испытательный комплекс мощностью до 200 тыс. микросхем в месяц

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» ввел в эксплуатацию сборочно-испытательный комплекс (СБИК), где будут выпускать до 200 тыс. микросхем в месяц. Здесь будут создавать и тестировать сложную электронную компонентную базу — например, разработки российских дизайн-центров, которые сегодня сталкиваются с ограниченным доступом к современным технологиям. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина столичное производство микроэлектроники активно развивается. Только на базе особой экономической зоны “Технополис Москва” работает свыше 40 компаний, выпускающих микроэлектронную продукцию. Один из резидентов ввел в эксплуатацию свыше 1200 кв м. современных производственных площадей, включая чистые зоны, соответствующие международным стандартам качества. Инвестиции предприятия в проект, в рамках которого было открыто 25 новых рабочих мест, превысили 300 млн руб.», — сказал Максим Ликсутов.

Новый сборочно-испытательный комплекс компании «ЗНТЦ» ускорит выход стратегически важных продуктов на отечественный рынок. Одним из ключевых достижений площадки станет внедрение в России технологии сборки микросхем в полимерные корпуса. Это позволит создавать отечественные высокопроизводительные процессоры и специализированные вычислительные модули, применяемые в центрах обработки данных, телекоммуникациях и авиации.

Другим стратегическим направлением резидента станет производство полного цикла высоковольтной и СВЧ-электроники на основе нитрида галлия на кремнии — ключевого материала для микросхем нового поколения. Оно позволяет создавать более компактные, мощные и энергоэффективные устройства, которые используются в источниках питания, зарядных станциях, базовых станциях 5G и электротранспорте.

