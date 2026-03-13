Разделы

Цифровизация
|

В Приморье стартовал проект «Спарго Технологии» по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения региона

АО «Спарго Технологии» объявляет о начале проекта по модернизации системы льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО) в Приморском крае, реализуемого в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Новый импортозамещенный комплекс программных решений F3 ЛЛО и F3 TAIL WEB будет обеспечивать современные стандарты безопасности и надежности в более чем 100 медицинских организациях и свыше 50 аптеках региона.

«Создано единое информационное пространство, доступное в режиме онлайн, для всех участников системы: органов управления, лечебных учреждений и аптек. Прямо сейчас идут работы по поэтапному переводу аптек и медицинских организаций региона на новое программное обеспечение. Все процессы проходят в плановом режиме и согласно установленным срокам» — сказал Алексей Макеев, директор регионального управления «Восток» АО «Спарго Технологии».

Модернизация региона обеспечивает автоматизацию основных бизнес-процессов: от выписки рецептов до отпуска лекарственных средств и изделий медицинского назначения, от загрузки данных из внешних справочников «Единый справочник» и ФНСИ до интеграции с федеральными системами РЭМД, ЕГИССО И ФРЛЛО. Кроме того, в Приморье реализованы возможности для работы с заявочной кампанией, государственными контрактами, а также обработки реестров выписанных рецептов и осуществления медико-экономического контроля.

Представители Минздрава Приморья выразили уверенность в успешной реализации проекта и подчеркнули его важность для повышения эффективности системы здравоохранения региона.

<p>Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК</p>
Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

«Этот проект важный шаг в модернизации системы здравоохранения региона, он позволит повысить эффективность обслуживания пациента и снизить издержки за счет использования современных технологий. Внедрение новых решений поможет повысить прозрачность процессов и ускорить обмен данными. Реализация проекта требует соблюдения достаточно сжатых сроков и высокого уровня надежности, особенно в период перехода, что подчеркнули в руководстве региона. Проект осуществляется в условиях повышенных требований к отказоустойчивости и безопасности системы. Установка нового программного комплекса автоматизирует ключевые процессы ЛЛО субъекта», – отметил Даниил Гаврилюк, начальник отдела АСОИУ МИАЦ Приморского края.

Программа F3 ЛЛО постоянно совершенствуется и успешно функционирует во всех федеральных округах России, обеспечивая управление льготным лекарственным обеспечением на государственном уровне. Вместе с F3 ЛЛО регионы внедряют программу F3 TAIL WEB для автоматизации отпуска лекарственных средств и медицинских изделий, которая также полностью независима от зарубежных программ. Современные ИТ-решения способствуют дальнейшему совершенствованию системы здравоохранения и повышению уровня обслуживания населения в конкретном регионе и в стране в целом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет структуру российских дата-центров

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

От пробных инсталляций к масштабным внедрениям: российские компании перестраивают ИТ-инфраструктуру

Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Власти обещают субсидировать отечественные комплектующие для БПЛА, если они окажутся дороже импортных

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837