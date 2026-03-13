Разделы

Rutube запускает бизнес-аккаунт для блогерских агентств

Видеосервис Rutube запускает новый инструмент — бизнес-аккаунт, который позволит дистрибьюторам контента и агентствам талантов более эффективно и быстро работать с Rutube. С помощью бизнес-аккаунта агентства смогут вести одновременно несколько авторских каналов, получая всю аналитику и прогнозы доходов от монетизации по каждому из них в едином кабинете. Также в бизнес-аккаунте будет доступна функция единого окна выплат. Об этом CNews сообщили представители Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

Новый инструмент учитывает специфику индустрии и упрощает интеграцию с платформой. Rutube откликнулся на запрос рынка и создал аккаунт, в котором можно одновременно управлять несколькими блогами. Это удобный инструмент для агентств, бизнес которых построен на создании и дистрибуции контента. Rutube привлекает рекламодателей, наращивает доходы авторов от монетизации, и поэтому становится все более привлекательной платформой для профессиональных креаторов.

На Rutube уже начали размещать рекламу все бренды из топ-30 (за исключением букмекерских компаний). Среди них, например, Сбербанк, «Яндекс», ВТБ, «Альфа-Банк», «Ростелеком», МТС и другие компании. Всего на Rutube за 2025 г. рекламу разместили более 300 брендов. Совокупная ежемесячная аудитория Rutube в феврале 2026 года уже достигла 85 млрд пользователей.

