«Росэл» разработал линейку отказоустойчивых модульных радиопередатчиков FM-диапазона

Холдинг «Росэл» создал линейку отказоустойчивых радиовещательных передатчиков FM-диапазона «Самарец» для федеральных и региональных радиостанций. Интегрированные в аппаратуру модули позволяют радиовещателям отказаться от использования дорогостоящего внешнего оборудования. Устройство полностью отечественной разработки и не уступает по качеству зарубежным аналогам, которые призвано заместить. Об этом CNews сообщили представители холдинга «Росэлектроника».

Изделие представляет собой конструкцию, в которую уже интегрированы все основные элементы – аудиопроцессор с лимитером и клиппером, RDS-кодер, цифровые интерфейсы AES3/EBU и TOSLINK. Модульная архитектура позволяет отказаться от использования дорогостоящего внешнего оборудования. Также передатчик предполагает возможность его поэтапного дооснащения в зависимости от потребностей заказчика.

«Самарец» оборудован многоуровневой системой защиты, которая отслеживает техническое состояние устройства. В случае нарушения функционирования действующего аудиоканала аппаратура автоматически переключает вещание на резервный аудиоканал и обеспечивает воспроизведение контента с USB-носителя. Управление аппаратурой может осуществляться удаленно, из любой точки мира.

samarets_1.jpg

Росэл

Линейка радиопередатчиков разработана Самарским инновационным предприятием радиосистем (СИП РС) Концерна «Автоматика» (входит «Росэл»).

«Наши новые модульные передатчики демонстрируют высокую отказоустойчивость и не уступают по характеристикам западным аналогам, которые из-за цен и санкционных ограничений становятся все более недоступными для небольших российских радиостанций. Модульная архитектура позволяет дооснащать изделие при возникновении такой потребности, что избавляет заказчика от необходимости на старте переплачивать за избыточный функционал. Устройства полностью соответствуют всем требованиям системы сертификации в области связи. Это не только техническое решение, но и экономически обоснованный выбор для тех, кто строит устойчивый и качественный радиобизнес», – отметил генеральный директор АО «СИП РС» Дмитрий Копылов.

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

В зависимости от максимальной мощности разработано четыре модификации «Самарца» от 100 Вт до 1000 Вт. Все передатчики работают в стандартном FM-диапазоне 87,5-108,0 МГц, поддерживают стереофоническое и монофоническое вещание и полностью соответствуют государственному стандарту (ГОСТ Р 51741).

СИП РС занимается разработкой, производством, проектированием, монтажом, установкой, пуском и наладкой технических средств радиосвязи и телекоммуникаций специального и гражданского назначения.

