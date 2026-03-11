Разделы

ОРД «МедиаСкаут» автоматизировал передачу рекламных данных в ЕРИР

ОРД «МедиаСкаут» (входит в МТС AdTech) представил API-решение для работы с ЕРИР. Использование API позволяет клиенту полностью автоматизировать процесс создания заявок на автоматический сбор статистики о показах рекламы и передачу этих данных в ЕРИР. Применение протокола API освобождает сотрудников от рутинных задач и исключает риск совершения ошибки при заполнении данных в отчетах для ЕРИР. Функция сбора автостатистики на основе API доступна любым клиентам ОРД «МедиаСкаут», наиболее актуально предложение для крупного и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Настроить процесс сбора автостатистики можно вручную внутри личного кабинета ОРД «МедиаСкаут», а теперь при помощи API, и на стороне клиента, если он использует собственное программное обеспечение. API выступает «мостиком» между ОРД и рабочим интерфейсом клиента, позволяя пользователю загружать туда данные из ОРД, производить с ними необходимые действия, например, добавление нового договора или передачу статистики, а далее отправляет обратно в ОРД.

Раньше в конце месяца сотрудникам приходилось вручную открывать рекламные кабинеты, копировать данные о просмотрах каждого объявления и переносить их на сайт ОРД. Теперь достаточно один раз настроить передачу данных в «МедиаСкаут», и программа будет автоматически собирать статистику с рекламных площадок и отправлять ее в ОРД.

Петр Дубенсков, группа Rubytech: В долгосрочной перспективе дешевле делегировать построение инфраструктуры производителю ПАК Цифровизация

По данным аналитики клиентского сервиса ОРД «МедиаСкаут», за год активного использования маркировки, на рынке сформировался запрос на технологии внутри ОРД, позволяющие оптимизировать ресурсы: автоматические проверки отчетов, сбор статистики итд.

«Анализ внутренней статистики ОРД «МедиаСкаут» показывает, что объем данных у крупных рекламодателей и агентств постоянно растет. Обработка большого массива информации вручную, а это в некоторых случаях десятки тысячи рекламных публикаций в месяц, повышает риск ошибок в отчетах из-за человеческого фактора. Автоматизация с помощью API позволяет не только освободить сотрудников, работающих с ОРД, от рутинных задач и привлечь к решению задач более творческих, но и исключает ошибки в отчетах. Для бизнеса это значит снижение вероятности получения крупных штрафов, которые для юридических лиц могут достигать полумиллиона рублей», — сказала директор по клиентскому сервису ОРД «МедиаСкаут» Наталья Сотская.

