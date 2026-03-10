«Велтер» запускает тестирование решений для контроля смартфонов в школах

Компания «Велтер», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), приступила к реализации пилотного проекта по тестированию решений Velter в общеобразовательных учреждениях. Инициатива стартует в Тюменской области на базе ЧОУ «Еврогимназия» и направлена на формирование у участников образовательного процесса цифровой культуры и дисциплины. Об этом CNews сообщил представитель фонда «Сколково».

Экранирующие устройства для смартфонов: чехлы Фарадея, блокирующие звонки и уведомления, капсулы (боксы) и индивидуальные чехлы с магнитным замком, разработанные компанией, будут апробированы в ходе занятий с целью создания в классе среды без отвлекающих факторов, повышения успеваемости и уважении к личной собственности учеников.

«Актуальность проекта связана с действующими нормами законодательства, которое вносит запрет на использование личных мобильных телефонов во время проведения учебных занятий. Инициативу поддержали родители и педагоги. Основанием стали исследования, доказывающие влияние смартфонов на снижение успеваемости, а также и рост тревожности и случаев буллинга у детей. Как показывает мировая практика, использование подобных решений положительно влияет на уровень успеваемости и дисциплины в школах. 92% директоров школ утверждают, что ученики стали более внимательными, а количество инцидентов, связанных с плохим поведением во время занятий, снизилось на 80%», – сказал Андрей Федоров, генеральный директор компании «Велтер».

Инновационность проекта по внедрению решений Velter в образовательный процесс заключается также в достижении технологичного компромисса: нередко школы сталкиваются с трудностями при соблюдении ограничений. Телефон остается частной собственностью, и его изъятие может повлечь юридические риски. В результате между нормой и реальной практикой возникает «серая зона», где правила могут стать источником конфликтов. Экранирующие устройства позволяют быстро организовать «пространство без смартфонов». Ученики помещают устройства в чехлы или капсулы, в которых гаджеты блокируется до конца урока. В случае с индивидуальными решениями телефон остается у владельца, но доступ к нему ограничен.

«Разработки и продукты компании «Велтер» не только востребованы рынком как коммерчески успешный продукт, но и направлены на поддержку государственной политики, так как закрывают ключевой вопрос — бесконфликтное и организованное хранение мобильных устройств на уроках. Вместо временных и импровизированных мер школы получают инструмент для поддержания дисциплины и создания пространства, где внимание сосредоточено на учебе. Фонд «Сколково» поддержал проект грантами в совокупном объеме свыше 13 млн руб. Средства были направлены, в том числе на создание прототипа или опытного образца продукта, изготовление маркетинговых материалов. И сейчас мы видим развитие проекта в сторону общественно и социально значимых инициатив», – сказал Петр Арманд, директор направления центра развития цифровых технологий фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).