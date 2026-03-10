Свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов на отечественном ПО выпустил резидент ОЭЗ «Технополис Москва»

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Райтибор» выпустила более 20 тыс. смартфонов и планшетов в 2025 г. Изделия работают на отечественном ПО, которое внесено в единый государственный реестр. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает высокотехнологичные отрасли экономики. Появление новых инновационных производств повышает конкурентоспособность отечественной продукции и снижает зависимость от импорта. В 2025 г. резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» выпустил свыше 20 тыс. смартфонов и планшетов. Объем инвестиций в производство превысил один миллиард рублей», – сказал Максим Ликсутов.

Проект имеет важное значение с точки зрения обеспечения технологического суверенитета России. По словам генерального директора компании «Райтибор» Ирины Петровой, запуск нового инновационного производства на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» создает прочный технологический задел для импортозамещения приоритетных видов радиоэлектронной продукции. Этот шаг не только способствует развитию отечественного производства мобильных устройств, но и подтверждает стратегическую важность расширения локальной промышленности в сфере электроники.